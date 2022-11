Gasly echará de menos Red Bull, pero no por la Fórmula 1

Cargar el reproductor de audio

Pierre Gasly se unió por primera vez a la estructura de Red Bull en la temporada 2014, cuando todavía competía en la Fórmula Renault 3.5 Series y en la GP2 Series (más conocida ahora como Fórmula 2), y no empezó a correr a tiempo completo en la Fórmula 1 con Toro Rosso hasta 2018.

El piloto francés tan solo tardó una campaña en recibir una oferta para ponerse al volante de uno de los coches del equipo principal de Red Bull en 2019, como compañero de Max Verstappen, pero después de solo 12 carreras y a raíz de unos resultados bastante decepcionantes, regresó a la escudería de Faenza, donde ha permanecido hasta el final de la presente temporada.

Gasly, que pondrá punto y final a su asociación de ocho años con Red Bull una vez concluya este curso con AlphaTauri y pase a ser oficialmente piloto de Alpine, habló de lo que más echará de menos de la estructura de las bebidas energéticas.

El piloto de 26 años dijo que AlphaTauri en realidad es un equipo mucho más grande de lo que la mayoría de la gente piensa y que formar parte de Red Bull le ha aportado muchas ventajas, sobre todo fuera de la pista.

"La gente ve sobre todo lo qué ocurre en el paddock y en torno a la Fórmula 1, pero Red Bull es mucho más grande que eso", dijo en unas declaraciones para GiveMeSport.

"Lo he hablado con algunos de mis compañeros; formar parte de Red Bull te da acceso a tantos sectores y a tantos deportes e incluso deportistas".

"He conocido a cientos de atletas de Red Bull de diferentes deportes, y la experiencia y los conocimientos que he adquirido de ellos son inexplicables".

"¡Extrañaré las aventuras y las actividades que sólo hacen ellos! He pilotado aviones acrobáticos, he hecho paracaidismo, he surfeado en Australia y he hecho muchas otras cosas de las que hablaré el resto de mi vida".

"Han sido nueve años en los que me han visto como un atleta de Red Bull. Esta empresa tiene oficinas en todo el mundo".

"Al principio de cada año hacía la preparación física en el Centro de Entrenamiento de Red Bull en California. Iba a Red Bull América y me recibían y cuidaban de mí. Iba a Red Bull Japón y ellos estaban allí siempre disponibles para nosotros. Cuando estás en una estructura como la de Red Bull, estás en todo el mundo, y eso es algo que definitivamente voy a echar de menos".

"Siempre digo que AlphaTauri es mi segunda familia, me dieron la oportunidad de empezar a correr en la Fórmula 1 y he estado con estos chicos desde hace unos cuantos años".

"Me conocen y saben todo sobre mí, conocen mi carácter y mi forma de trabajar. Es muy natural trabajar con ellos".

"Todavía no estoy emocionado, pero sé que la carrera de Abu Dhabi será emocionalmente difícil al saber que ya no volveré a estar con ellos, pero serán grandes recuerdos con muy buenos sentimientos para el resto de mi vida", concluyó el piloto francés.