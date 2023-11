Gasly aún espera una explicación de por qué le echaron de Red Bull F1

Después de la inesperada marcha de Daniel Ricciardo del equipo Red Bull a finales de la temporada 2018 de Fórmula 1, los de Milton Keynes decidieron ascender a Pierre Gasly desde Toro Rosso después de tan solo una campaña de experiencia. Sin embargo, en doce carreras, el francés regresó a la escudería en la que debutó en el Gran Circo por sus pobres resultados como compañero de Max Verstappen.

Aunque pasó de un conjunto con opciones de acabar en el podio en cada cita, el francés ganó de forma sorprendente el Gran Premio de Italia 2020 y se convirtió en uno de los más destacados de la zona media, lo que le abrió las puertas para que Alpine le fichara. El galo asegura que mantiene una buena relación con los altos cargos de los de las bebidas energéticas, Christian Horner y Helmut Marko, pero Red Bull ya confirmó que no cuentan con un regreso.

Pierre Gasly estuvo en el podcast oficial del campeonato, 'Beyond the Grid', y también dijo que no recibió una explicación de por qué le despidieron de Red Bull: "Todavía no, pero espero que algún día tenga la oportunidad de sentarme y hablar con él [Helmut Marko] al respecto. Sé que son gente inteligente y que pueden tener opiniones sobre ciertas cosas, pero son más las formas lo que me molesta".

"No creo que fuera justa la forma en que lo manejaron, pero ahí lo tienes. He tenido que aprender que el deporte no siempre puede ser amable contigo, y siento que he cerrado esa etapa concreta de mi vida al dejar AlphaTauri", comentó el francés. "Con Alpine, he abierto un nuevo capítulo, y creo que ahora tengo la experiencia y la inteligencia suficientes para ser mejor piloto que antes".

No obstante, la razón de la marcha de Pierre Gasly ya la comentó antes en The Last Lap Show el antiguo ingeniero del conjunto de Milton Keynes, Dan Drury, quien dijo que el galo se enfrentó en una ocasión a Adrian Newey por sus críticas al coche, lo que llevó a la escudería a perder la confianza en el piloto.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!