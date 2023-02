Gasly: "No miro a Alonso para nada"

Cargar el reproductor de audio

El equipo Alpine se prepara para una nueva temporada en el Gran Circo, la primera desde que cambiaron su nombre sin Fernando Alonso. El piloto español se marchó de Enstone camino hacia Aston Martin para afrontar un nuevo reto y buscar la que puede ser su tercera corona mundial tras más de una década y media en su persecución, con lo que los franceses le buscaron un sustituto.

Al principio iba a ser el jovencísimo Oscar Piastri, sobre el que se esperaba mucho, pero una batalla legal perdida contra McLaren hizo que el australiano acabara en las filas de Woking. Por ese motivo, los galos retomaron su incursión en el mercado de fichajes para hacerse con los servicios de un piloto nacional, Pierre Gasly, que pudo librarse de sus acuerdos contractuales con la familia Red Bull para estar con Alpine a partir del año 2023.

En la presentación del nuevo monoplaza, el A523, el de Ruan recibió bastante preguntas en referencia a lo que quería hacer en la aventura en la que se embarca, aunque una que llamó la atención fue la de si era un reto suplir a Fernando Alonso en Alpine.

"No miro a Fernando [Alonso] para nada", respondió el francés. "Él ha hecho su carrera, una trayectoria increíble, y yo solo me miro a mí mismo y a mi propia carrera, quiero ser campeón del mundo algún día, quiero ganar carreras, quiero llevar a Alpine a lo más alto, y eso es todo en lo que me centro".

"Creo que el equipo ha aprendido mucho con Fernando, algo que es bueno, y se llevarán todo lo que han aprendido de él en el futuro", comentó Pierre Gasly. "Y después depende de nosotros, ahora con Esteban [Ocon], trabajar de la mejor manera posible para mantener esa evolución, y con el progreso que hemos estado viendo en los últimos años, cerrar esa diferencia con los tres primeros".

Para poder hacer un buen papel y lograr su objetivo de cosechar el título mundial, debe estar listo, algo que espera hacer desde la primera jornada en la que empiece la temporada de Fórmula 1: "Si me preguntan, quiero estar al 110% desde el primer día, pero luego tengo que ser objetivo y realista. Nunca se sabe cuánto tiempo se necesita, a veces es una carrera, a veces son tres, a veces todo funciona a la primera".

"Soy muy abierto, tengo la mente abierta. Y hasta ahora lo que digo es que me siento muy confiado, muy cómodo, y el equipo me ha dado todo lo necesario para sentirme en casa, notarme cómodo para estar en mi mejor potencial para la primera carrera", concluyó el piloto francés de Alpine.

