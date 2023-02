Gasly reconoce que Alpine no tiene "excusas para perder" en F1

Cargar el reproductor de audio

El piloto francés está viviendo una nueva realidad gracias a su salida del entorno Red Bull, con quienes llegó a debutar en la Fórmula 1 y pasó muchos años hasta su marcha a Alpine. El galo se benefició de los problemas generados en la escudería de Enstone con Fernando Alonso para quedarse con su asiento para la temporada 2023, y ya sabe lo que es trabajar en el conjunto que se pone como objetivo el título mundial en un lapso de un centenar de carreras.

Sin embargo, para ello, habrá que desarrollar mucho un monoplaza que, por el momento, está lejos de los favoritos. En el primer día de las pruebas invernales, el A523 tan solo pudo ser 16º y 17º con su dupla titular, con un total de 113 giros completados, pero Pierre Gasly espera que sea el comienzo de algo mucho mejor.

Una vez que se bajó del coche, el de Ruan aseguró que en su nuevo equipo no tenían "ninguna excusa para perder", y que estaba "aquí para ganar". Además, explicó que el cambio de aires le vino muy bien: "Es un proyecto y gente completamente nueva, una nueva dirección, un nuevo enfoque también, llego al equipo para mi sexto año en la Fórmula 1".

"Comparado con mi llegada a Red Bull desde la Fórmula Renault, me han visto como una especie de niño creciendo, subiendo peldaños. Es una concepción muy diferente", indicó el galo." También en términos de comunicación y de relación de trabajo, debo decir que me siento muy cómodo. El equipo también ha entendido el tipo de espacio que necesito y la libertad que necesito para poder extraer realmente mi máximo potencial, y por eso me siento bien y siento que soy capaz de ofrecer un gran rendimiento o lo que la escudería espera de mí desde el principio, así que, hasta ahora, estoy muy contento".

Cuando se le preguntó sobre el rendimiento del coche y el tiempo que necesitaba para adaptarse, Pierre Gasly no dudó: "[El paquete es] Más fuerte, es la mejor sensación que he tenido nunca al entrar en un equipo, eso seguro. Sería poco realista pensar que estaré al 100% a partir de la semana que viene, pero conociéndome a mí mismo, sé que me esforzaré al máximo y que estaré cerca del límite".

"Y ya siento que puedo entender el monoplaza bastante rápido", continuó. "El 100% va a llevar algunos fines de semana antes de que todo se vuelva automático, y la forma en que trabajo con mis ingenieros se vuelve más familiar, antes de que realmente hablemos el mismo idioma en términos de equilibrio del coche".

"Cuando digo que tuve un poco de subviraje, cuánto es, es un poco de alerón, dos puntos, tres, este tipo de objetivo de equilibrio que quieres. Así que va a llevar algunos fines de semana, pero estoy seguro de que puedo realizar de inmediato", concluyó el francés de Alpine que quiere ir a por el título en el futuro.

