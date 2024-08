Gasly cree que Alpine F1 acertó en su decisión de cambiar de concepto

El piloto francés aseguró que entendía la decisión de su equipo renovar completamente el concepto de su monoplaza de la temporada 2024 de Fórmula tras el decepcionante inicio de campaña hasta las vacaciones de verano. Antes de hacer ese cambio técnico en los últimos meses, Alpine optó por no seguir desarrollando las ideas del A523 en un intento de abrir una nueva vía que ofreciera un mayor margen de mejora con el coche actual.

Tras acabar cuartos en el mundial de constructores en 2022, cayeron a la sexta posición el curso pasado, pero tras la mitad del año, ahora son octavos después de solo sumar once puntos, y Pierre Gasly sigue creyendo que la decisión que se tomó en su momento estaba justificada: "Creo que está relacionado con el rendimiento".

"El año pasado, el equipo notó que había llegado al final del desarrollo de su concepto", dijo a Motorsport.com. "Como no alcanzamos nuestros objetivos, se preguntaron, '¿queremos seguir otro año en el que sabemos que quizá nos quedaremos estancados donde estamos?', y dijeron que querían más que eso, así que iban a intentar otra cosa. Creo que fue la decisión correcta, no estamos en la Fórmula 1 para conformarnos con el sexto puesto en constructores".

Las esperanzas de la escudería gala se esfumaron y, por el momento, incluso el séptimo lugar que ocupa Haas F1 Team parece una ilusión. Sin embargo, su piloto cuenta con el trabajo que se hizo en Enstone y con el margen de mejora para hacerlo en los próximos meses y, sobre todo, para tener una base más sólida de cara a 2025.

"Desafortunadamente, no dio sus frutos con las direcciones que ya sabes que tomaron con el concepto del monoplaza que tenemos ahora, pero, no obstante, sigo pensando que el funcionamiento del equipo está a un mejor nivel que cuando llegué", explicó. "Por lo tanto, se trata de llevar ese rendimiento al coche, lo que no es fácil, pero sé que ya tenemos buenas direcciones para la próxima temporada, lo que nos pondrá en un mejor lugar y con los progresos y la gente, y lo que han construido y seguido trabajando, puedo notar que habrá algo bueno que saldrá de ello".