Fry duda que Schumacher usara juegos psicológicos

Nico Rosberg compartió equipo con Michael Schumacher durante tres temporadas en Mercedes, entre 2010 y 2012, el período correspondiente al regreso del siete veces campeón del mundo después de tres años retirado. En lo deportivo, la balanza se inclinó claramente a favor del más joven de los dos. Schumacher solo logró un podio antes de retirarse definitivamente de la Fórmula 1.

A nivel personal, la relación entre ambos no pareció ser particularmente estrecha. El año pasado, Rosberg mencionó en su podcast Más allá de la victoria los juegos psicológicos que sufrió por parte de su compatriota, y cómo le ayudaron más tarde ante Lewis Hamilton. Relató un episodio anterior a la clasificación de un Gran Premio de Mónaco, donde Schumacher, según él, se había negado a salir del baño para ponerlo en dificultades.

"Está Michael en el inodoro apoyado contra la pared mirando su reloj y sabía que mientras estuviera fuera tres minutos antes del final podría subirse al coche, ponerse el cinturón y salir a pista sin perder realmente tiempo y arruinando la estrategia de clasificación de todo el equipo".

"No tenía otra opción. Opté por el barreño de aceite cercano. Logré hacer lo que tenía que hacer, pero el pánico tuvo un gran impacto en mis vueltas. Mientras yo estaba ocupado con mi barreño de aceite, la puerta se abrió, Michael salió en silencio y comenzó a caminar más rápido porque sabía que solo quedaban dos segundos antes de la clasificación".

Nick Fry, quien luego ocupó el puesto de CEO de Mercedes, reaccionó ante estos comentarios en un podcast para F1 Racing, de Motorsport Network, y se mostró sorprendido: "No tengo idea de si esto es cierto. A la gente le gustaría caracterizar a Michael como ese astuto alemán que empleaba todo tipo de trucos. Y, sinceramente, debo decir que no he visto eso. Lo que vi fue a alguien que fue muy bueno como piloto de equipo".

"Vi los dos aspectos del asunto. Mi llegada a la Fórmula 1 fue con Jacques Villeneuve, quien parecía disfrutar mucho en el coche con su casco, lo que lo salvaba de hablar con quien sea, lo que fuera. No parecía tener muchas relaciones con los mecánicos ni siquiera saber quiénes eran, mientras que Michael estaba en el otro extremo de la escala".

"[Schumacher] es realmente la persona que se dio cuenta de que, para poder rendir al más alto nivel, todos los demás tenían que estar al más alto nivel. Y es por eso que tuvo tanto éxito durante tanto tiempo. No vi ningún juego psicológico o desliz particular entre ellos dos, de hecho fue lo contrario. Casi vi un acercamiento paternal de Michael. Cuando se dice lo que se dice sobre Michael Schumacher, creo que está en un pedestal aún más alto de lo que está ahora en la mente de la mayoría de la gente".

