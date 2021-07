Por qué las fotos de equipo actuaron como reclamo social de Hamilton

El siete veces campeón del mundo de F1 tiene claro que quiere que sus conclusiones, así como sus recomendaciones, se tengan en cuenta a todos los niveles para mejorar la representación de las personas de raza negra en la industria del automovilismo.

Hamilton no se dio cuenta verdaderamente de la situación actual, en la que solo el uno por ciento de los empleados de la F1 son de color, hace apenas 18 meses, cuando celebraba su sexto título.

A finales de 2019, Hamilton echó un vistazo a las fotos del equipo al final de la temporada y se sorprendió de la poca gente negra que aparecía trabajando en el pitlane.

Después de haber sido un pionero al convertirse en el primer piloto de raza negra en la F1, no terminaba de creerse que su presencia no hubiera abierto las puertas para que otros le siguieran en el campeonato.

Lee el informe completo: La F1 empieza a actuar tras el informe de la Comisión Hamilton

"Siendo el primer piloto de color en la F1, creciendo en el automovilismo, a menudo miraba a mi alrededor y me preguntaba por qué era una de las pocas personas de color", dijo.

"Y no solo los pilotos, yo diría que se trata más bien de las grandes oportunidades de trabajo que hay, desde los mecánicos hasta los ingenieros, pasando por marketing y contabilidad".

"Con el paso de los años, a medida que iba teniendo más éxito, pensaba que el hecho de que yo estuviera allí, tuviera éxito y estuviera al frente abriría más puertas a los talentos negros".

Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

"Pero, a finales de 2019, después de Abu Dhabi, recuerdo que estaba mirando las fotos del equipo y fue un verdadero impacto hacer zoom, lo poco que se había avanzado en hacer el campeonato más inclusivo. Entonces supe que tenía que hacer más, y de ahí surgió la idea de la Comisión Hamilton".

El informe de la Comisión Hamilton ha tardado 10 meses y ha contado con la participación de un amplio abanico de expertos del deporte del motor, educación y la industria. Ahora se pondrá a disposición de todos los equipos de automovilismo, así como de las partes interesadas a todos los niveles, incluida la F1, para tratar de introducir cambios.

El director general de la F1, Stefano Domenicali, ya ha insinuado que tomará medidas de forma inminente, y el propio Hamilton está dispuesto a llevar adelante el mensaje con su fundación y una iniciativa conjunta con el equipo Mercedes.

"Hay muchas más cosas que vendrán a lo largo del mes, esto es solo el principio", señaló. "Y quiero decir que no podría estar más emocionado. Ahora es el momento de cambiar. Supongo que lo que más me enorgullecerá al final de mi carrera, o incluso, más allá, será echar la vista atrás a la industria del automovilismo del Reino Unido, dentro de cinco, diez o quince años, y verla como más representativa de nuestra sociedad".

Hablando con Hamilton, se intuye que el trabajo de la Comisión Hamilton le ha servido tanto para entender en qué se ha equivocado la industria como las empresas directamente implicadas.

"Sobre todo desde que entré en Mercedes, recuerdo que siempre hacía esta pregunta: '¿por qué en el equipo no hay mucha diversidad?'. Recuerdo que no había una respuesta sólida. No me pareció bien. La respuesta era que no había suficiente gente que intentara entrar en ingeniería. Creo que la razón por la que seguimos adelante con esto fue que intentamos averiguar cuáles eran esas barreras [de entrada]".

Toto Wolff, Team principal de Mercedes, y Lewis Hamilton

"Así que ahí es donde empieza realmente. Aprendiendo y comprendiendo podremos arreglar el problema".

"Creo que se vio el año pasado, cuando en la F1 hubo un montón de gente hablando: acabar con el racismo, por ejemplo, que la F1 hizo. Y oísteis, por ejemplo, a Jean Todt y a Chase [Carey] decir que iban a aportar un millón para la diversidad y la inclusión".

"Pero si no sabes cuál es el problema, no puedes solucionarlo. Así que fue un camino increíble y un proceso de aprendizaje para todos nosotros".

Sin embargo, no se trata de un problema que pueda solucionarse de la noche a la mañana. Animar a más estudiantes negros a cursar asignaturas STEM, y que obtengan las mejores calificaciones, es un proyecto a largo plazo que afecta al sistema educativo en general.

Del mismo modo, cambiar algunas actitudes dentro del propio automovilismo no es algo de un día para otro, especialmente cuando se trata de eliminar el racismo. Porque las conclusiones de la Comisión han puesto de manifiesto algunos elementos nada agradables.

"Las historias de los ingenieros y de los estudiantes de ingeniería con los que hablamos, nos hicieron ver algunas de sus experiencias vividas dentro de la ingeniería del automovilismo", dijo Rhys Morgan, director de la Real Academia de Ingeniería.

"Hubo microagresiones, y también racismo puro y duro, comentarios racistas con los que vivían y que se consideraban bromas, pero que era un racismo horrible".

Hamilton afirma que los insultos racistas dirigidos esta semana a los futbolistas ingleses tras su derrota en la final de la Eurocopa 2020 han puesto de manifiesto hasta qué punto debe cambiar la situación.

"Vimos después de ayer el abuso racial con los jugadores de fútbol que fue devastador. Demuestra que, como nación, todavía tenemos un largo, largo camino por recorrer".

"En mi opinión personal, eso es consecuencia de la educación. Crecer en un sistema en el que no se enseña de dónde venimos".

Lewis Hamilton, Mercedes

"Creo que es un asunto educativo y algo que debe cambiar dentro del plan de estudios. Estoy muy orgulloso de que la gente hable hoy, de que sea más sincera. También necesitamos más apoyo de las plataformas de redes sociales, definitivamente tienen que hacer más".

"Ya tuvimos un apagón [en redes sociales] a principios de año, pero no es suficiente. Tenemos que poner fin a los abusos que se producen en Internet. Sin duda, esta comisión pone de relieve una de las áreas en las que podemos mejorar. Y espero que inicie un efecto dominó con más cambios en adelante".

Hamilton está muy entusiasmado con el trabajo de la Comisión y ve la oportunidad de cambiar la industria que tanto le ha dado.

El ingles, que probablemente terminará su carrera en la F1 con todos los récords, se fija como objetivo mejorar la diversidad lo que, en última instancia, le gratificará tanto en las próximas décadas como mirar sus trofeos.

Mira también: Los récords más insólitos en la historia de la F1

"Durante años me preguntaron: ¿cuál quieres que sea tu legado?", comentó. "Recuerdo que no había pensado mucho en ello".

"Creo que cuando era más joven era ser piloto de F1, ser el mejor posible, ser considerado como uno de los mejores pilotos de F1. Pero con el tiempo he tenido éxito y generalmente me ha durado poco la alegría que da ese éxito".

"El universo funciona de manera misteriosa y, a finales de 2019, se me ocurrió la idea de la Comisión. Habíamos empezado a trabajar en ella, y entonces sucedió todo lo de George [Floyd] y ese movimiento, y casualmente coincidió con lo que ya estábamos empezando a hacer. Así que, realmente sentí que había descubierto mi propósito".

"Para mí, ahora en mi vida, me gustaría ser recordado por mucho, mucho más que por ganar campeonatos, que por supuesto es algo increíble por sí mismo, y por ayudar realmente a la gente y ayudar a cambiar la industria y los puntos de vista".

"Todos somos iguales. Todos creemos en lo mismo y no hay razón para que [la F1] no sea tan diversa como el mundo que nos rodea".

"Por lo tanto, si soy capaz de cambiar las cosas de alguna manera, y todo lo que se necesita es un pequeño cambio en la aguja [de la dirección], en un largo área que puede ser del tamaño de un continente, podría ser enorme. Así que en eso estoy trabajando".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Sebastian Vettel, Ferrari, George Russell, Williams Racing