Galería: ¡la colección de F1 a escala más completa del mundo!

Jesús Gisholt compró las primeras piezas durante su luna de miel. Fueron el Lotus 97T de Ayrton Senna de 1985, el McLaren MP4/4 del primer título del brasileño y el MP4/14 del último mundial de Mika Hakkinen. Adquirió estos tres coches en una tienda cerca de la plaza del Duomo en Milán.

Días después, en ese mismo viaje pero en Roma, encontró en una tienda cerca de la Piazza Navona una de las piezas con mayor significado para él, el Ferrari 156 Aero blanco con azul con la que Pedro Rodríguez corrió en México en su debut como ferrarista en 1964, coche que el mayor de los hermanos pilotó esa única vez.

18 años y más de 1000 miniaturas después, 'Chucho' Gisholt exhibió su impresionante colección en el marco del Gran Premio de México de Fórmula 1. Varios periodistas se maravillaron con parte de la muestra que se instaló en la sala de prensa el miércoles y jueves antes de la carrera.

“Algunos los he tenido que encontrar prácticamente en la basura, comprándolos a gente que vende lotes en eBay,” cuenta 'Chucho'. “Los que no conseguí tuve que hacerlos. He fabricado unos 250 de estos".

“No sé cuánto dinero me he gastado. He comprado coches de 20 dólares, pero he pagado hasta 500 dólares por otros".

Su colección, dice, no está en venta. “Pero si alguien como Bernie Ecclestone viene, tal vez lo hablemos”, asegura. Es envidiable, tanto como su pasión y dedicación para juntarla y hacer el montaje de la exhibición del fin de semana en el Fan Zone del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Es una muestra que bien podría ser parte de la instalación de la Fórmula 1 alrededor del mundo, o de sus oficinas en Londres. Aquí se las presentamos.

Pasa las imágenes y disfruta y muere de envidia a la vez, como hacemos nosotros (Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos)

(Están las parrillas completas, salvo algún modelo que no haya llegado a disputar como mínimo tres grandes premios. Aunque también tiene algunos que corrieron solo una carrera).