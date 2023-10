Fotos: Haas F1 presenta una decoración especial y las mejoras para Austin

Haas es la única escudería americana de F1, y este fin de semana compiten en casa, en el GP de Estados Unidos que será la decimoctava ronda del curso 2023. Y, para celebrar su prueba como locales, han revelado un cambio de decoración en su coche.

En las imágenes mostradas en redes sociales, han dado a conocer qué aspecto tendrá el VF-23 de Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, en un coche donde sigue predominando el negro pero que cuenta con un look totalmente estadounidense con las barras y estrellas de la bandera en sus pontones, y la frase 'We The People" del Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos.

Las fotos de la nueva decoración de Haas para el GP de Estados Unidos 2023 de F1

Haas F1 Team, imagen de la librea del GP de EE.UU. 1 / 4 Foto de: Haas F1 Team Haas F1 Team, imagen de la librea del GP de EE.UU. 2 / 4 Foto de: Haas F1 Team Haas F1 Team, imagen de la librea del GP de EE.UU. 3 / 4 Foto de: Haas F1 Team Haas F1 Team, imagen de la librea del GP de EE.UU. 4 / 4 Foto de: Haas F1 Team

Además de lo que han mostrado en estas imágenes, el jueves mostrarán otro ajuste en su diseño en honor a su patrocinador principal Moneygram.

"Obviamente se habla mucho de equipos estadounidenses en este momento", dijo Gunther Steiner en relación a la posible entrada de Andretti en la F1, "pero todavía somos el único equipo estadounidense en la parrilla de Fórmula 1".

“Muchos han dicho durante años que no hemos explotado ese hecho, pero yo siempre he dicho que es porque primero queremos ganarnos credibilidad dentro del paddock. Hemos pasado por muchas cosas en nuestra corta historia, pero a lo largo del camino hemos acumulado una base de fans muy leal y creciente, y queremos dar crédito a eso".

"Sí, es buen marketing, pero cualquiera que trabaje con mi equipo sabe lo apasionados que son y lo divertidos y genuinos que son nuestros aficionados. Esta carrera está dedicada a ellos, ya que nosotros, la gente, hacemos de Haas lo que es".

Más allá de la decoración, Haas ya anunció una importante actualización técnica en su monoplaza para la cita en el Circuito de las Américas de Austin, con la que esperan dar un paso adelante después de una primera parte de la temporada tras la que solo superan a AlphaTauri en el campeonato de constructores.

De hecho, Haas cambiará al concepto estilo Red Bull, y han admitido haber cambiado casi toda la carrocería del monoplaza. Entre los cambios destacan mejoras en el suelo, la cubierta motor, la entrada de los pontones, los propios pontones, el panel lateral y las branquias acolchadas.

Magnussen dijo que, si bien esos cambios pueden no traer un cambio grande e inmediato en su rendimiento, han sido fundamentales para ayudar al equipo a comprender mejor qué dirección seguir para 2024.