Fotos: Carlos Sainz, con un diseño especial de casco en Monza

Hay días que siempre quedan en la memoria de un piloto que ficha por Ferrari: el primero en Maranello, en primero en pista y la primera carrera. Pero, por supuesto, hay un gran premio especial para ellos, el de Italia, ante sus aficionados.

Carlos Sainz se estrena este fin de semana en Monza con los colores de la histórica Scuderia, en un circuito donde el año pasado rozó la gloria con un segundo puesto. Y, aprovechando que la Fórmula 1 ya permite cualquier cambio de diseño de casco (algo que estuvo prohibido durante varios años), el madrileño ha querido estrenar uno muy especial.

Pasa las fotos para ver el casco de Carlos Sainz en el GP de Italia

El casco de Carlos Sainz, Ferrari, para el GP de Italia 2021 de F1 1 / 4 Foto de: Carlos Sainz Jr. El casco de Carlos Sainz, Ferrari, para el GP de Italia 2021 de F1 2 / 4 Foto de: Carlos Sainz Jr. El casco de Carlos Sainz, Ferrari, para el GP de Italia 2021 de F1 3 / 4 Foto de: Carlos Sainz Jr. El casco de Carlos Sainz, Ferrari, para el GP de Italia 2021 de F1 4 / 4 Foto de: Carlos Sainz Jr.

"Estoy deseando disputar mi primer gran premio aquí con los colores de Ferrari y es una ocasión tan especial que, por supuesto, tengo un nuevo casco con un diseño especial", explicó el #55.

"Como podéis ver, es un poco estilo retro, un poco de la vieja escuela. Me inspiré un poco en los principios de los 2000, en esa considerada Época Dorada de Ferrari. Y quería tener un casco que representase más esa época de Michael Schumacher ganando aquí en Monza, delante de los tifosi".

"Así que el casco tiene un aspecto de los 2000 con la aureola, la bandera de España mucho más simple y por supuesto, la bandera de Italia en el centro. Como veis, tiene un look mucho más de la vieja escuela en el blanco, no es tan blanco, es más grisáceo, no tan como un blanco luz".

"Espero que os guste, a mí me encanta", concluía Sainz.

El casco de Sainz cuenta con un chile (pimiento) en la bandera de Italia, en referencia al mote que le pusieron sus propios amigos transformando Carlos, en Charly y Charly en Chili.

Además, aparece su patrocinador Estrella Galicia en la parte trasera, donde en el centro aparece un gran escudo de Ferrari. El casco (marca Schubert) tiene una base negra y en el plano occipital (superior) se ve su dorsal 55.

Además de inspirado en Ferrari y la etapa gloriosa con Schumacher, al tener la bandera de España y ese estilo no podemos dejar de acordarnos, al verlo, de los que llevaba Fernando Alonso entre 2003 y 2005.

¿Te gusta?