Análisis

Fórmula 1 GP de Qatar

La primera imagen del enigmático y novedoso disco perforado de Brembo en F1

El hábil fotógrafo de AG Galli logró captar una solución top secret que la multinacional italiana está probando con Red Bull y Audi. Hasta ahora, el inédito disco con orificios en la banda de fricción había permanecido oculto.

Franco Nugnes

Editado: 28 nov 2026, 12:06

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Todos los objetivos de los fotógrafos en el box del Circuito Internacional de Losail estaban apuntados al Red Bull de Max Verstappen, porque la voz ya se ha corrido por el pitlane, pero también esta vez en el RB22 la esperada novedad de Brembo quedó encerrada en los cestillos de la esquina delantera. La sorpresa, de hecho, llegó del Audi R26, que rodó con los novedosos discos delanteros de carbono.

El hábil fotógrafo de AG Galli captó el inédito disco con los agujeros en la pared lateral, una novedad que ha permanecido oculta durante varios grandes premios (se dice que las primeras vueltas en pista se dieron incluso en Austin, hace más de un mes) por la capacidad de los técnicos de Milton Keynes de mantener como secreto una solución que la multinacional italiana habría estudiado para el próximo año.

El disco perforado debe de representar realmente un paso adelante sustancial en el sistema de frenos de F1, porque también Audi habría insistido en probar la innovadora solución que está suscitando la curiosidad y el interés también de otros equipos del Gran Circo.

Audi R26: i meccanici controllano il disco in carbonio forato della Brembo

Foto di: AG Galli

En el paddock, de hecho, se estaba convirtiendo en un auténtico... fantasma. Todos hablaban de ello, alimentando un misterio que carrera tras carrera iba creciendo entre los técnicos y los profesionales del sector.

Gracias a las primeras imágenes de AG Galli, Motorsport.com está en condiciones de documentaros la importante innovación técnica que el equipo de Milton Keynes y el de Hinwil han decidido experimentar en los entrenamientos libres cataríes.

A juzgar por las caras sonrientes de quienes pudieron apreciar la novedad, el disco perforado debe de haber encontrado la aprobación tanto de Max Verstappen como de los pilotos Audi.

Hasta ahora hemos visto discos delanteros de carbono con los mil agujeros de refrigeración solo en el diámetro exterior, mientras que la sorpresa es que en Losail ha aparecido una banda de fricción caracterizada por... agujeros.

Que quede claro: no se trata de aperturas que van de un lado al otro de la pared, sino de inusuales extracciones redondas del material compuesto que retoman conceptos ya vistos en el pasado con los discos metálicos, pero nunca con unos... vaciados en el carbono.

Los agujeros son muy numerosos y con un diseño radial: podemos imaginar que son dos los objetivos que se persiguen: primero, una sensible reducción de peso y, segundo, un nuevo concepto en la refrigeración del disco para estabilizar la temperatura en toda la superficie aumentando la disipación del calor.

I piloti Audi hanno girato a Lusail con il disco forato Brembo

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

No solo eso, sino que tampoco debe pasarse por alto que los agujeros tradicionales ahora se han vuelto más pequeños y en el diámetro exterior se cuentan seis filas en lugar de las cinco tradicionales. Como demostración de un mecanizado mucho más complejo, más aún teniendo en cuenta que en las filas centrales se ha producido una ulterior extracción de material en favor de otro ahorro de peso que actúa sobre las masas no suspendidas del monoplaza.

Dado que con los monoplazas ágiles introducidos este año los esfuerzos en frenada son menores que el año pasado a causa de la reducida carga aerodinámica y la reducción de peso, han bajado las fuerzas G y han crecido las distancias de frenado y el tiempo en que el piloto está con el pie sobre el pedal del freno. Por estas razones, Brembo ha pensado en proponer a los equipos un disco de concepción mucho más extremo que abre nuevas vías de desarrollo...

Todos mantienen la boca cerrada, pero no nos sorprendería si los discos perforados ya hubieran debutado en un gran premio en el máximo secreto...

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