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Exclusiva: la FIA congelará los actuales motores de F1 y limitará el desarrollo de los V8

El desarrollo de las actuales unidades de potencia de la F1 se congelará a partir de la 13ª carrera de la temporada 2028. La FIA también ha impuesto restricciones a los ensayos en el banco de pruebas de los motores de 2030 para evitar que ambos proyectos se solapen.

Ronald Vording

Editado: 27 nov 2026, 17:26

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Los fabricantes de motores de Fórmula 1 ya no podrán seguir desarrollando la actual generación de unidades de potencia a partir de mediados de 2028, tal y como ha revelado el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

La medida, adelantada por Motorsport.com durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, tiene como objetivo evitar que los fabricantes tengan que trabajar en dos proyectos de forma simultánea, así como impedir que algunos de ellos obtengan una ventaja indeseada. Por esos mismos motivos, el trabajo en los futuros motores V8 estará prohibido en gran medida hasta ese mismo momento.

Mira:

En la práctica, esto significa que el desarrollo de las actuales unidades de potencia V6 híbridas se congelará a partir de la 13ª carrera de la temporada 2028. Desde ese momento, solo se permitirán actualizaciones relacionadas con la fiabilidad, sin posibilidad de introducir nuevas mejoras de rendimiento.

Hasta entonces, también habrá restricciones en el desarrollo de los motores V8 turbo de 2,1 litros de 2030. Los fabricantes de la F1 no podrán realizar ensayos en el banco de pruebas con un solo cilindro hasta el 1 de octubre de 2027, mientras que los ensayos con la unidad de potencia completa –es decir, con todo el V8– no estarán permitidos hasta el 1 de julio de 2028.

Estas restricciones no se aplicarán a los nuevos fabricantes, lo que significa que General Motors podrá empezar antes los trabajos de simulación de su unidad de potencia para Cadillac.

La fecha del 1 de julio de 2028 coincide aproximadamente con la 13ª carrera de ese año y, por lo tanto, con la congelación del desarrollo de las actuales unidades de potencia. De esta manera, la FIA evita que los fabricantes tengan que trabajar en dos proyectos simultáneamente, algo que provocaría unos costes elevados y una carrera de desarrollo que podría descontrolarse.

Recuerda:

El organismo rector también quiere evitar que algún fabricante, como Honda, siga considerablemente rezagado cuando entre en vigor la congelación. Esto está estrechamente relacionado con la revisión del sistema ADUO que se considera necesaria en el paddock, aunque, según Tombazis, todavía no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.

Nikolas Tombazis, FIA

Photo by: Kym Illman / Getty Images

"Nos hemos centrado en el marco reglamentario de las unidades de potencia y, francamente, vamos un poco retrasados en lo que respecta al ADUO", explicó Tombazis a Motorsport.com.

"Tenemos que analizar todo este asunto teniendo en cuenta nuestra intención y lo que hemos hablado con los fabricantes de unidades de potencia, que es congelar el desarrollo de la actual generación de motores a partir de un determinado momento. Será a mediados de 2028. Lo que queremos evitar, por una cuestión de costes, es que tengan dos programas en paralelo".

También hay otro motivo detrás de la congelación de los motores: sin estas restricciones, un fabricante con una unidad de potencia muy competitiva bajo el reglamento actual podría centrar sus esfuerzos en 2030 antes que otro que estuviese rezagado y necesitase poner toda la carne en el asador para mejorar la competitividad de su motor actual.

"Lo que también queremos evitar es que algunos de los actuales fabricantes de unidades de potencia puedan obtener una ventaja considerable si son muy competitivos en estos momentos. Pueden dejar de trabajar antes, mientras que otros que estén intentando recortar distancias podrían verse perjudicados".

"Así que tenemos que abordar esta cuestión y todo ello está relacionado con el debate sobre el ADUO. Por lo tanto, tenemos que detenernos a pensar detenidamente qué hacemos".

La congelación del desarrollo de los motores ya ha sido confirmada y acordada por todas las partes implicadas, pero el siguiente paso será definir los cambios en el sistema ADUO y garantizar que ningún fabricante siga arrastrando a mediados de 2028 un enorme déficit de rendimiento que ya no pueda recuperar una vez entre en vigor la congelación.

"Está claro que tenemos que dar la oportunidad de que haya la mayor convergencia posible antes de ese momento. No queremos que a alguien se le congele el desarrollo cuando todavía está muy por detrás", añadió Tombazis.

"Así que tenemos que abordar estas cuestiones relacionadas con el ADUO y hay algunos asuntos delicados que debemos evaluar antes de seguir adelante".

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