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La F1 revela su impacto fuera de los circuitos: más de 500.000 jóvenes beneficiados

Más de medio millón de jóvenes se beneficiaron de las iniciativas impulsadas por la Fórmula 1 durante 2025.

Ewan Gale

Publicado: 28 oct 2026, 19:58

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La Fórmula 1 ha publicado su primer informe de impacto social de todo el campeonato, que revela que más de medio millón de jóvenes de todo el mundo se beneficiaron de los programas impulsados por la F1 durante el pasado año.

A través de iniciativas diseñadas para educar, inspirar y abrir nuevas vías de acceso al deporte en 2025, jóvenes de 71 países pudieron dar un paso más hacia la Fórmula 1.

La F1 también ha renovado su ya consolidado programa de becas de ingeniería, creado en 2021, durante otros tres cursos académicos, con el compromiso de destinar más de 2,4 millones de libras a su financiación. Esta iniciativa ayuda a estudiantes que, de otro modo, se enfrentarían a importantes obstáculos para acceder a la educación superior, incluidas dificultades económicas y de accesibilidad. Hasta la fecha, el programa ya ha apoyado a 48 estudiantes.

Entre los cursos académicos 2026/27 y 2028/29, se cubrirán íntegramente las tasas de matrícula y los gastos de manutención de diez nuevos becarios cada año en la Universidad de Strathclyde, el Imperial College de Londres, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford y MUNER, en Italia.

El impacto social de la F1, al descubierto en un nuevo informe

Por primera vez, las contribuciones de la Fórmula 1, el organismo rector FIA, los diez equipos y los 24 promotores de grandes premios durante la temporada 2025 se han recopilado en un único informe, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Hamilton, puesta en marcha en 2021 por el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton y la Real Academia de Ingeniería británica.

Entre los principales datos recogidos en el informe, destacan los siguientes logros:

Más de 500.000 jóvenes tuvieron acceso al deporte a través de programas educativos, iniciativas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y actividades de inspiración en todo el mundo.

El 100% de los firmantes de la Carta de Diversidad e Inclusión desarrollaron programas de impacto social.

Más de 1.000 oportunidades de formación y desarrollo del talento pusieron el foco en el automovilismo y las industrias relacionadas.

Más de 29.000 centros educativos compiten cada año en STEM Racing, una iniciativa educativa de alcance mundial.

Más de 700 centros educativos de Reino Unido, Sudáfrica, India y Brasil participaron en el programa educativo Learning Sectors del British Council.

Más de 2.500 jóvenes participaron en actividades organizadas durante eventos de Fórmula 1.

Más de 50 deseos se hicieron realidad gracias a la colaboración de la Fórmula 1 con Make-A-Wish.

140 jóvenes asistieron a talleres de la F1 Academy.

STEM Racing World Final 2026 Singapore

Photo by: STEM Racing

"La Fórmula 1 tiene un poder extraordinario para inspirar, y queremos que todo el mundo crea que hay un lugar para él en nuestro deporte", afirmó el CEO de la F1, Stefano Domenicali.

"Estamos convirtiendo nuestros compromisos en acciones, trabajando conjuntamente en todo el automovilismo para derribar barreras y ampliar las oportunidades de acceso para las futuras generaciones. Estamos orgullosos de los progresos realizados y agradecidos por el esfuerzo colectivo de Lewis Hamilton, la Comisión Hamilton, la FIA, nuestros equipos, los promotores de las carreras, nuestros socios y las numerosas organizaciones que están contribuyendo a generar un cambio duradero".

"Al renovar el programa de becas de ingeniería de la Fórmula 1 durante otros tres cursos académicos e invertir en los jóvenes y las comunidades, abriremos más puertas, impulsaremos el talento e inspiraremos a la próxima generación para que crea que tener un futuro en la Fórmula 1 está a su alcance".

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, añadió: "El automovilismo tiene el poder de transformar vidas y tenemos la responsabilidad de garantizar que sus beneficios lleguen más allá de los circuitos".

"Este informe demuestra la fuerza de la colaboración dentro de nuestra comunidad, que ha permitido llegar a más de 500.000 jóvenes en todo el mundo".

"Juntos estamos derribando barreras, desarrollando el talento del futuro y creando nuevas vías de acceso a nuestro deporte. Celebro que se siga invirtiendo en educación y becas mientras trabajamos para hacer que el automovilismo sea más accesible y dejar un legado duradero".

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