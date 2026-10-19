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Así es el concurso para descubrir a los futuros ingenieros de la F1

Mientras cientos de estudiantes competían en Singapur en la final mundial de STEM Racing, esta competición de ingeniería cobra cada vez más relevancia como posible vía de acceso a la F1 y al automovilismo.

Filip Cleeren

Publicado: 19 oct 2026, 13:31

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Seis estudiantes de secundaria de Arabia Saudí, cuatro chicos y dos chicas, deambulan emocionados por el paddock de la Fórmula 1 de Singapur.

Se conocen como el equipo Lynx Racing, el recién coronado ganador de la final mundial anual de STEM Racing, que se celebró en Singapur durante la semana previa al evento de F1. Tras imponerse en una competición internacional de ingeniería de cuatro días, Lynx Racing recibió el trofeo de 2026 en el propio podio del Gran Premio de Singapur, donde conocieron a figuras como Fernando Alonso y visitaron el box de Aston Martin.

Algunos de ellos esperan que no sea la última vez que vean un box de F1 de cerca; la próxima vez, con la equipación del equipo puesta.

Desde su creación en el año 2000 bajo el nombre de "F1 in Schools", STEM Racing ha tenido como objetivo ofrecer oportunidades a niños con talento para despertar su curiosidad por la ingeniería y perfeccionar sus habilidades.

Grupos de entre tres y seis alumnos tienen la misión de diseñar y fabricar un coche de F1 en miniatura, propulsado por cartuchos de CO₂. El objetivo es lanzar el coche por una pista de 20 metros lo más rápido posible, alcanzando velocidades de hasta 70 km/h.

Los ganadores de las competiciones regionales y nacionales se clasifican para la final mundial anual, donde se enfrentan a los mejores equipos de todo el mundo.

Final mundial de STEM Racing 2026 en Singapur

Foto: STEM Racing

La edición de 2026 en Singapur fue la más grande hasta la fecha, con 91 equipos de estudiantes de 36 países diferentes compitiendo por diversos premios .

A pesar del tamaño en miniatura de los coches, la competición en sí misma guarda más que un simple parecido con la F1. Los equipos tienen libertad para diseñar y fabricar los coches por sí mismos utilizando software CAD profesional, poniendo a prueba sus conocimientos de aerodinámica mientras reducen la resistencia de sus coches.

El producto final se fabrica en una fresadora CNC, mientras que los alerones delantero y trasero se imprimen en 3D antes de montarlos, pintarlos y, finalmente, sacarlos a la pista. Siguiendo un estricto reglamento, todos los coches deben superar unas verificaciones técnicas, tal y como lo haría un auténtico coche de carreras.

Pero también se les evalúa por sus habilidades fuera de la pista. Los equipos tienen que elaborar un dossier de marketing y un plan de patrocinio, crear una marca, realizar alguna presentación oral ante el jurado y montar un stand en boxes para combinar todo ello en un producto impresionante. Y con un máximo de seis alumnos por equipo.

La cuestión del marketing y la financiación tiene una especial relevancia para los equipos que llegan a la final mundial y se enfrentan a un viaje a Singapur, lo cual no es barato para un grupo de hasta seis miembros, además de su profesor o guía adulto.

Final Mundial de STEM Racing 2026 en Singapur

Foto: STEM Racing

Al pasear por el gran salón de baile del 'Resort World Sentosa', donde se celebra la final de 2026, es difícil no quedarse impresionado por el nivel de competición, la creatividad y la pasión que se muestran.

"Creo que es importante adquirir experiencia, pero también me encanta el elemento competitivo", afirma Noah, del equipo alemán Spectrum, que acabaría ocupando la tercera posición del podio. "Realmente aprendes a trabajar en equipo bajo presión".

Por su parte, Aarav, jefe de equipo e ingeniero de diseño del equipo Nebula de Singapur, afirmó que le había gustado conocer a sus compañeros internacionales y aprender de ellos. Y, como un auténtico diseñador de F1, ya estaba observando con atención a la competencia. "El nivel aquí es altísimo", dijo. "Es muy interesante ver cómo otras escuderías resuelven los mismos problemas".

Aunque no existe un camino directo hacia la F1 dada la edad de la mayoría de los participantes, la iniciativa cuenta con el apoyo de la F1 y de muchos de sus equipos. Muchos antiguos participantes de STEM Racing han utilizado esta competición como un trampolín para obtener una titulación universitaria relevante y, posteriormente, un puesto en un equipo de F1.

El griego Kyriakos Theofanidis ganó la competición en 2016 y actualmente es ingeniero mecánico en Red Bull-Ford Powetrains. El australiano James Mitchell compitió en la final de 2023, antes de que Aston Martin se hiciera con sus servicios. Otro exalumno del STEM Racing, el británico Laurence Vines, trabaja ahora en Williams como ingeniero de diseño estructural y sigue colaborando con el propio evento como comentarista, mentor y miembro del jurado.

"Quería trabajar en la F1 y, cuando tenía 15 años, escribí cartas a los equipos solicitando prácticas", explicó Vines a Motorsport.com. "Al no tener ningún contacto en el mundo del automovilismo, no tenía ni idea de cómo entrar en él hasta que descubrí este concurso por casualidad. En colaboración con lo que entonces se llamaba 'F1 in Schools', Williams dirigía su academia de ingeniería, donde te apoyaban durante tus estudios, y supe que esa podía ser mi vía de acceso".

Vines afirma que el concurso le ayudó porque le permitió familiarizarse con herramientas y métodos como el CAD, el CFD y las simulaciones FEA mucho antes de lo habitual: "Antes de participar, no sabía qué eran esas cosas. No habría tenido contacto con ellas hasta la universidad", explicó. "A los 15 años, estaba haciendo mi primer proyecto de CAD, estaba diseñando este coche en miniatura. Bajo unas normas que te preparan de maravilla para trabajar en algo como la Fórmula 1. Tienen más de 70 páginas y hay muchísmos detalles".

"Desde entonces, he estudiado Ingeniería Mecánica en el University College London, que patrocinó la competición y me concedió una beca completa. Después realicé unas prácticas en Williams", explicó.

Final mundial de STEM Racing 2026 en Singapur

Foto: STEM Racing

Amy Martin aprovechó el concurso para cursar una carrera de ingeniería, antes de dar el salto al mundo de las finanzas. Esas dos pasiones acabaron por converger cuando se incorporó a Mercedes como controladora financiera.

"Al principio no me interesaba mucho la F1", admitió. "Simplemente reuní a mis amigas del instituto y fuimos uno de los pocos equipos formados íntegramente por chicas en la final mundial de aquel año. Después de ganar el Premio de Marketing, me seleccionaron para la Williams Engineering Academy en 2016. Nos llevaron al paddock, donde conocí a Nico Rosberg. Fue entonces cuando decidí que haría lo que fuera para entrar en la F1".

"Para una chica de 16 años, fue emocionante estar ahí y ver cómo podría ser mi futuro".

Cuando se le preguntó qué creía que había sacado de la competición, respondió: "La confianza es lo principal. Cuando le pides a alguien de 15 o 16 años que haga una presentación ante ingenieros y jueces de F1 de talla mundial, eso es muy difícil. Te infunde una gran dosis de valentía".

"Y el nivel de algunos de los chicos que compiten… ¡vaya! No solo son increíblemente inteligentes, sino que además son capaces de expresarse con claridad en un escenario mundial; sinceramente, es fantástico. Esto ha creado personas muy completas".

Sin embargo, STEM Racing no solo es una bendición para los estudiantes que participan, sino que también está cobrando cada vez más importancia para los propios equipos de F1. En un mundo con límites de gastos, la identificación y la captación de la próxima generación de talentos de la ingeniería ha comenzado cada vez más pronto, y no es casualidad que la mayoría de los equipos hayan creado sus propias academias de ingeniería, programas para titulados y otros programas de prácticas.

"Todos los equipos son conscientes de la importancia del talento joven. Las nuevas ideas y las personas aportan muchísimo", declaró a Motorsport.com Randy Singh, director de competición de McLaren. "En McLaren contamos con un programa para titulados muy consolidado y muchas de las personas que han pasado por él están aquí en el circuito este fin de semana, como el ingeniero de rendimiento de Oscar y nuestro estratega jefe. Es una forma realmente buena de incorporar grandes talentos al equipo".

"Iniciativas como STEM Racing son muy útiles para los jóvenes de esa edad, porque les enseñan mucho sobre cómo funciona un equipo de F1. Hay diseño, hay investigación y también hay aspectos de marketing y comerciales. Toda esa experiencia es muy útil".

Randy Singh, director de McLaren Racing

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Cuando se le preguntó qué consejo daría a los adolescentes que aspiran a trabajar en la F1 o en el mundo del automovilismo en general, Singh respondió: "Siempre que te dediques a algún tipo de actividad técnica profunda en la que trabajes en equipo, creo que eso te prepara muy bien para trabajar en un entorno tan dinámico como el de la F1".

"Desde luego, no limitaría a nadie a una vía u otra, pero este tipo de experiencias marcan una gran diferencia en las candidaturas. A veces, lidiar con las disfunciones de un equipo es algo clave que realmente no se experimenta en la universidad hasta que se llega a un entorno profesional, así que eso resulta muy útil".

A pesar de la larga relación del evento con la F1, que ya cumple su 26º año, su fundador, Andrew Denford, considera que STEM Racing solo está empezando a dar un giro tras su cambio de imagen en 2024. "Hay que concienciar a la gente sobre por qué es necesario impartir las materias STEM en los colegios", afirmó Denford, que también es director ejecutivo de la empresa familiar Denford, dedicada suministrar herramientas CNC al sector educativo".

"Empezamos con esto en el año 2000 para despertar el interés de los niños por la ingeniería y la fabricación, primero como Jaguar F1 en las escuelas y, cuando se retiraron de la F1, Bernie Ecclestone nos permitió seguir utilizando el nombre de la F1. La verdad es que me ha consumido la vida. Ahora contamos con 77 países que participan. El nivel no deja de subir. Tengo que tener cuidado de no empezar a hablar en términos técnicos, porque me dejarían en ridículo", dijo.

El auge de la popularidad de la F1 tras su llegada a Netflix también ha hecho que aumenten las cifras del programa; STEM Racing ha incorporado varios programas escolares de nivel básico a su itinerario para niños desde los seis años, con distintos grados de complejidad.

Cuando se le preguntó qué quiere que los niños aprendan de STEM Racing, Denford dijo: "Queremos que descubran cuáles son sus habilidades. Si nos fijamos en todos los puestos de trabajo, como jefe de equipo, aerodinamicista, ingeniero de fabricación, responsable de marketing o gestor de proyectos, encontrarán lo que quieren hacer. Así podrán desarrollar lo que han aprendido y aplicarlo al mundo real".

El futuro de cualquiera de los finalistas de 2026 es una incógnita. Algunos llegarán al paddock de la F1 o a la industria aeroespacial, mientras que otros seguirán otros caminos. Pero sea cual sea ese camino, afrontarán el futuro impulsados por su experiencia y las habilidades que hayan perfeccionado a lo largo del programa.

Final mundial de STEM Racing 2026 en Singapur

Foto: STEM Racing

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