Fórmula 1 GP de Las Vegas

La F1 reducirá los equipos cliente y se conocen más detalles clave de 2030

Como parte de su plan de 2030 para unidades de potencia V8, los fabricantes de unidades de potencia de la Fórmula 1 están llamados a suministrar solo a dos equipos, lo que suscita intriga política sobre el futuro de los actuales equipos cliente de Mercedes.

Filip Cleeren

Editado: 23 nov 2026, 8:16

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

La Fórmula 1 planea pasar a solo dos suministros de motor por fabricante en 2030, según ha podido saber Motorsport.com, lo que plantea preguntas sobre el estatus de los tres clientes actuales de Mercedes.

Durante el fin de semana de Las Vegas, la FIA anunció que había apoyo unánime para adelantar a 2030 la próxima generación de reglamentos de motores. Eso incluye un cambio a motores V8 de 2,1 litros, con turbocompresor, un máximo de 200 kilovatios de potencia eléctrica y el uso de combustibles sostenibles.

Ese movimiento satisface la demanda de motores más baratos y menos complejos, algo que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el jefe de la F1, Stefano Domenicali, habían estado persiguiendo al unísono. Mientras tanto, añadir un turbo era un requisito clave para fabricantes como Audi y también garantiza que el ruido de los motores se mantenga en un nivel adecuado para algunos de los escenarios urbanos de la F1.

Lo que también formaba parte de un amplio documento que la FIA elaboró sobre el marco de 2030, pero que no formó parte del anuncio público, es un acuerdo entre los seis fabricantes de motores de 2030 para suministrar solo a dos equipos cada uno. Eso también incluye a su equipo oficial, dejando solo un único suministro de motor disponible para equipos cliente externos.

Motorsport.com entiende que uno de los objetivos de la medida es reducir la influencia política de los fabricantes que suministran a una gran parte de la parrilla, en este caso Mercedes y Ferrari, mientras que los fabricantes en cuestión también habían estado dispuestos a reducir su escala, ya que suministrar motores de F1 es una operación deficitaria, ya que los suministros están limitados a solo 18 millones de dólares por temporada.

Ferrari suministra actualmente al equipo oficial, a Haas y a Cadillac, pero este último pasará a motores propios a partir de 2030, lo que significa que la cuestión del suministro de Ferrari se resuelve por sí sola. Red Bull Powertrains también se ocupará de dos equipos, Red Bull y Racing Bulls, mientras que en la actualidad Audi, Aston Martin con su socio Honda y General Motors, accionista de Cadillac, tendrán todos sus propios equipos oficiales como único cliente.

Photo by: Manuel Eletto

La cuestión de Mercedes y sus motores a partir de 2030

Eso deja la cuestión de qué ocurrirá con Mercedes y los clientes de Mercedes High Performance Powertrains. Junto al equipo oficial en Brackley, la operación de Brixworth suministra actualmente a McLaren, Williams y también a Alpine, cuya empresa matriz Renault abandonó y vendió recientemente su operación interna de motores.

Según el marco de 2030, dos de esos tres equipos tendrían que buscar un nuevo suministro de motor si el Consejo Mundial del Motor de la FIA aprueba la propuesta en Shanghai el mes que viene. Ese cambio sísmico dará pie a meses de intriga política en el paddock de la F1, mientras los equipos se apresuran a asegurar el que ha sido el proveedor de motores más fiable y de mejor rendimiento de la F1 desde que la categoría pasó a los motores híbridos en 2014, o a cerrar acuerdos con opciones actualmente menos deseables.

Motorsport.com ha podido saber que tanto McLaren como Williams creen tener opciones de seguir con Mercedes. Y aunque McLaren al menos exploró la idea de convertirse en su propio fabricante de motores cuando un cambio a una fórmula más barata lo hiciera más factible de lo que es ahora, el CEO Zak Brown indicó que ese barco ya ha zarpado para 2030, ya que su objetivo es seguir siendo cliente de Mercedes.

"Es algo que hemos estudiado en el pasado, pero estamos muy contentos con HPP", dijo Brown el jueves en Las Vegas. "Creo que hemos demostrado que podemos ganar campeonatos con ellos, así que no tenemos ninguna intención de llevar nada en la parte trasera de nuestro coche que no sea un motor Mercedes".

Zak Brown on the idea of McLaren building its own engines: "It's something we've looked at in the past, but we're very happy with HPP. I think we've proven that we can win championships with them, so we don't have any intention to have anything in the back of our car other than a Mercedes."

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

Las intenciones de Mercedes sobre cómo sería su equipo cliente ideal están menos claras ahora mismo. Tras haber sido derrotada por McLaren en 2024 y 2025, el CEO Toto Wolff sostuvo que una victoria de un cliente sigue siendo una medalla para HPP y para la marca Mercedes en su conjunto, mientras que un equipo cliente fuerte también proporciona una valiosa referencia de chasis para la operación oficial.

Y aunque Brown elogió a HPP como un "socio increíble", no es ningún secreto que la relación entre HPP y McLaren al menos se ha visto sometida a cierta tensión al inicio de este año ante la diferencia de conocimiento entre el equipo oficial y su cliente sobre cómo explotar y desplegar los nuevos y complejos motores.

Si Mercedes seguirá alquilando motores a su rival más poderoso o si un acuerdo con un equipo de la zona media es la opción preferida probablemente se convertirá en objeto de mucha intriga en los próximos meses.

Por qué el motor de terceros de la FIA no se hará

Lo que es seguro es que el plan propuesto por la FIA de un motor de terceros está ahora enterrado. Como los motores de F1 se volverán menos complejos y menos caros en 2030, el presidente de la FIA, Ben Sulayem, había planteado la idea de obtener un suministro de motores listos para usar y de marca blanca para aliviar aún más las preocupaciones sobre la independencia de los equipos.

Sin embargo, ese plan nunca pareció económicamente viable para ningún constructor de motores potencial, y con los seis fabricantes en la mesa acordando ahora por unanimidad la infraestructura clave de 2030, un límite de dos suministros significaría que hay al menos 12 suministros de motores disponibles para 11 equipos. Es decir, General Motors, Audi u Honda tendrían que suministrar a los dos equipos que le 'sobren' a Mercedes.

La FIA sí incluyó una red de seguridad en caso de que uno de los seis fabricantes decida retirarse, añadiendo una cláusula por la cual la propiedad intelectual del motor de F1 de un fabricante saliente se transferiría a la FIA, que entonces podría asignarla a un nuevo fabricante entrante.

Como ocurre hoy, también habrá una "obligación de suministro", lo que significa que la FIA podría obligar a uno de los fabricantes a suministrar un motor a un tercer equipo adicional si esa escudería no puede cerrar un acuerdo para encontrar uno, lo que bien podría acabar convirtiéndose en una cláusula clave.

FIA president Mohammed Ben Sulayem and F1 CEO Stefano Domenicali have long been in agreement over the future direction of F1's power units.

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lo que también se ha acordado es la base del límite de costes de los motores para el periodo 2030-2034. El límite se mantendrá en la cifra actual de 190 millones de dólares (unos 172 millones de euros) para 2030 antes de bajar 7,5 millones de dólares por año, terminando en 160 millones de dólares (unos 145 millones de euros) para la temporada 2034.

Esa escala descendente ayuda a los fabricantes con el coste de desarrollo inicial de los nuevos motores. Se espera que una congelación del desarrollo de los motores actuales a partir de 2028, así como una prohibición de las pruebas en banco de los V8 hasta el verano de ese año, ayude a los fabricantes actuales de la F1 a gestionar sus recursos entre los dos proyectos. Los fabricantes existentes también recibirán más margen en el límite de costes que el recién llegado General Motors, que ahora puede abandonar sus planes de V6 y centrarse solo en el programa V8 en Charlotte. Se entiende que General Motors va a aceptar un límite presupuestario de 170 millones de dólares (aproximadamente 154 millones de euros) para los dos primeros años.

Por qué un acuerdo temprano es tan crucial para la F1

Todavía hay varios temas importantes que los fabricantes deben desarrollar más, como la naturaleza exacta del sistema eléctrico push-to-pass, ya que tendría que funcionar en conjunción con el diseño del chasis para promover carreras igualadas.

Pero al definir el marco general y la arquitectura clave de los motores, que serán ratificados por el Consejo Mundial del Motor de la FIA, tanto los fabricantes como la FIA pueden ponerse ahora a trabajar en el próximo ciclo reglamentario con un calendario razonable.

Eso debería ayudar al organismo rector a elaborar reglamentos de chasis que estén ajustados para funcionar bien con los nuevos motores y ofrecer un conjunto de reglas más puro y emocionante, sin enfrentarse a la perspectiva de tener que adaptarse a giros de 180 grados tardíos por parte de los fabricantes, que fue lo que llevó de entrada a la fórmula comprometida y criticada de 2026.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Análisis: por qué levantar el pie confundió al motor de Antonelli y le costó el podio

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Filip Cleeren





Ganadores y perdedores de la caótica carrera de la F1 2026 en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



14 h



Ganadores y perdedores de la caótica carrera de la F1 2026 en Las Vegas





La F1 da el primer paso hacia los motores V8 turbo en 2030



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



La F1 da el primer paso hacia los motores V8 turbo en 2030





Los pilotos, asustados por la 'pista de hielo' de Las Vegas: "Daba miedo a 100 km/h"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



Los pilotos, asustados por la 'pista de hielo' de Las Vegas: "Daba miedo a 100 km/h"

Últimas noticias





La F1 reducirá los equipos cliente y se conocen más detalles clave de 2030



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



4 min



La F1 reducirá los equipos cliente y se conocen más detalles clave de 2030





Análisis: por qué levantar el pie confundió al motor de Antonelli y le costó el podio



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



49 min



Análisis: por qué levantar el pie confundió al motor de Antonelli y le costó el podio





Honda tiene nuevo motor híbrido y lo ha estrenado en un SUV de siete plazas



Coches



Auto Coches



Honda tiene nuevo motor híbrido y lo ha estrenado en un SUV de siete plazas





Ganadores y perdedores de la caótica carrera de la F1 2026 en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



14 h



Ganadores y perdedores de la caótica carrera de la F1 2026 en Las Vegas

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse