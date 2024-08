La F1 empieza a perseguir a los creadores de contenido en Internet

Es muy común que en todos los negocios deportivos se intente sacar la máxima rentabilidad posible, y cuando se habla de una categoría que mueve tantos millones de euros como es la Fórmula 1, es lógico que sus propietarios traten de tenerlo todo bajo control. Sin embargo, parece que el campeonato empezó una especie de persecución contra los creadores de contenido en Internet para evitar que consiguieran lucrarse a su costa con nombres de usuarios en los que apareciese su marca.

Esos son los últimos rumores que circulan entre los llamados influencers de Internet, algunos de los cuales ya comenzaron a cambiar sus nombres para evitar cualquier problema legal, como apuntó The Verge. Una de las modificaciones más notables es la de 'F1r the Girls', un podcast que pasó a ser 'Paddock Project', aunque no citó que la razón de su cambio se deba a una carta por parte del Gran Circo, sino que reflejaba su nueva filosofía de "hacia dónde nos dirigimos".

Más sobre el futuro de la Fórmula 1: Fórmula 1 ¿Cómo se presenta el futuro de la F1? Entrevista exclusiva con el CEO

No obstante, no fue la única, puesto que Mikaela Kostaras, también conocida como 'shelovesf1', pareció insinuar que recibió alguna sugerencia de que modificara su nombre de usuario, ya que explicó a sus seguidores que debían "imaginar" el motivo por el que no podía hacer un sorteo de entradas, algo bastante común en ella, y dijo: "Hay una razón por la que todos están cambiando su marca, y no solo es por diversión".

Por lo tanto, ahora tiene a 'shelovesvrooms' como nombre, mientras que Toni Cowan-Brown aseguró en una grabación que estaba "oyendo rumores" desde hace unos seis meses sobre algunas cartas que enviaron a los creadores de contenido porque la Fórmula 1 "tiene en el punto de mira a quienes utilizan su marca y sacan provecho", así como a los que tratan de ligarse al campeonato y conseguir más repercusión.

Debido a ello, hizo una comparación con la NBA, en la que su comisionado, Adam Silver, llegó a explicar por qué dejaba a todos usar las siglas tan conocidas, incluso utilizar vídeos de sus partidos reales, porque eso les beneficiaba en cuestiones de marketing al llegar al máximo de público.

La Fórmula 1 no respondió a las preguntas de The Verge sobre ese motivo, pero no es la primera vez que quiere zanjar el tema, ya que en el pasado envió "cartas legales" a Lewis Hamilton para que dejara de usar vídeos del propio campeonato en sus redes sociales, aunque con la adquisición por parte de Liberty Media, todo pareció suavizarse bastante.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!