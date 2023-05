La F1 debe actuar para no tener "carreras aburridas", según Wolff

El Gran Premio de Azerbaiyán 2023 de Fórmula 1 recibió el nuevo formato al sprint, y fue de lo que más se habló en el fin de semana con hasta dos clasificaciones y dos carreras. Sobre eso hubo mucho debate, puesto que algunos piensan que podría correrse el riesgo de desviar la atención del domingo.

Sin embargo, la falta de acción en el propio evento ha puesto de manifiesto que la actual generación de monoplazas no está ofreciendo el espectáculo que se esperaba cuando introdujeron las normas técnicas. El director de Mercedes, Toto Wolff, cree que la falta de emoción es suficiente para que el campeonato y los equipos se planteen analizar qué elementos están funcionado de la actual normativa.

"Hoy no ha habido emoción", dijo tras la carrera en Bakú. "Simplemente, no ha habido adelantamientos, incluso con una gran diferencia de ritmo, no ha sido un buen espectáculo. Debemos analizar el fin de semana con el formato al sprint, donde hay aspectos positivos que podemos sacar, pero al final todo se reduce a las carreras, donde necesitas batallas duras, y creo que lo más destacado en la sprint fue que George [Russell] y Max [Verstappen] lucharon".

"Hoy no ha habido nada de eso. Incluso si estás a dos décimas, es muy complicado de adelantar, casi imposible hacerlo a menos que el otro piloto cometa un error", explicó Wolff. "Tenemos que estudiar cómo podemos evitar una carrera aburrida".

Aunque el máximo responsable de los austriacos sugirió que la decisión de la FIA de acortar la zona de DRS supuso una pequeña diferencia al no ayudar a los adelantamientos, cada vez hay más opiniones en común entre los pilotos sobre que los coches de 2023 son más difíciles de seguir que el año pasado.

El ganador de la cita, Sergio Pérez, dijo: "Siento que estos monoplazas están generando un poco más de carga aerodinámica, y al hacerlo, el coche de detrás sufre un poco más para seguirlo. En mi opinión, no fue lo correcto recortar el DRS, porque ya de por sí es más difícil adelantar que la campaña pasada, así que es algo que debemos mirar".

Sin embargo, aunque los vehículos actuales no estén ofreciendo todo lo que se esperaba, Wolff no cree que los grandes premios necesiten un formato muy novedoso: "Pienso que después de un fin de semana con carreras así, no debemos hablar en general y decir que es la dirección equivocada y que hemos de cambiar por completo, se trata más bien de entender por qué no ha sido tan entretenido".

"Teníamos dos coches que iban muy adelantados por méritos propios, y después una diferencia de veinte segundos, no sabría decir entre Aston Martin, Ferrari y nosotros quién era más rápido, estás atascado donde estás, y eso es todo", dijo. "Para nosotros, se trata de encontrar más datos en las próximas carreras, ver cómo se desarrolla y entonces tal vez tengamos que ajustarlo".

