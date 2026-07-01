Cómo las carreras de la F1 2027 podrán acortarse hasta 4 vueltas para no modificar los chasis

Durante el último Consejo Mundial del Motor, la Federación Internacional de Automovilismo aprobó el plan para reformular el reparto entre la parte térmica y la eléctrica de las actuales unidades de potencia de la Fórmula 1, con una hoja de ruta gradual que prevé intervenciones tanto en 2027 como en 2028.

Una decisión necesaria, porque algunos fabricantes se habían opuesto a modificaciones demasiado amplias ya desde el próximo año, prefiriendo un enfoque progresivo tras las inversiones ya realizadas.

En 2027, la potencia del motor térmico aumentará en 20 kW, unos treinta caballos, gracias a un aumento del 5 por ciento del caudal de gasolina, mientras que la potencia del MGU‑K disminuirá en 50 kW. Sin embargo, para alcanzar el reparto 60/40 hará falta una intervención adicional en 2028, con el motor térmico ganando otros 30 kW, con un incremento del 13% del caudalímetro.

Además, están previstas algunas intervenciones secundarias en la parte eléctrica: la recuperación en fase de regeneración aumentará hasta 400 kW, 50 más respecto al valor actual, mientras que el delta máximo del caudal de la batería subirá a 5 MJ, con un incremento del 25 por ciento respecto a la configuración actual.

La partenza del GP d'Austria Foto di: Liam Fabre

Éstos son aspectos que deberían ayudar no solo a recuperar más energía y a consumirla menos rápido, sino también a reducir la dependencia del componente eléctrico. Entre las razones por las que algunos fabricantes no querían una modificación radical del reglamento, pasando de inmediato a la relación 60/40, había también una dimensión política, ligada a las inversiones ya realizadas en estos motores, además de un factor económico para quienes iban con retraso, y de todos modos tenían que trabajar para cerrar la brecha con los motoristas punteros.

En el frente económico, se decidió garantizar 3 millones extra en el límite presupuestario tanto para 2027 como para 2028, pero otro terreno de discusión concernía a la duración de las carreras. Aumentar el caudalímetro significa, de facto, aumentar la cantidad de gasolina utilizada, y no todos los equipos estaban dispuestos a reconstruir desde cero el chasis para ampliar el depósito y contener esos kilos adicionales, sobre todo por una cuestión de costes.

La idea de algunas escuderías era mantener el mismo monocasco también para la próxima temporada, para destinar los recursos a otras áreas del coche consideradas más significativas. El problema es que en algunas carreras, sobre todo en aquellas en las que el motor térmico cuenta más o las oportunidades de regenerar energía son limitadas, sin esos kilos adicionales de gasolina puede existir el riesgo concreto de que algunos coches puedan quedarse... Secos.

Por eso, como habíamos contado hace unas semanas, los equipos habían alcanzado un acuerdo para reducir, quitando algunas vueltas, carreras específicas del calendario, de modo que esas escuderías pudieran mantener inalterado el chasis. Este punto también se ha incluido en el último borrador del reglamento 2027, donde se indica que Dirección de Carrera tendrá la facultad de reducir la distancia de un gran premio en 4 vueltas para el próximo año. La excepción desaparecerá en 2028, cuando los equipos deberán, de todos modos, modificar el chasis para contener los kilos de gasolina necesarios para el aumento del 13 por ciento del caudalímetro.

La FIA proporcionará a los equipos la información provisional sobre la duración de las carreras para todas las citas de la F1 antes de la fecha de aprobación del calendario de 2027. La confirmación definitiva de la distancia de carrera para cada evento será comunicada después a las escuderías, no menos de cuatro semanas antes del inicio del fin de semana en cuestión.

Sin embargo, las novedades del reglamento no se detienen en la gestión del combustible durante la carrera, e implicarán también las fases procedimentales que preceden a la salida, cuando los pilotos salen del pitlane para llegar a la parrilla. En este momento los equipos aprovechan esas vueltas para comprobar el equilibrio del coche antes de la carrera y para realizar las pruebas de salida desde el fondo de la calle de boxes.

Actualmente, no existe un límite máximo de vueltas que se puedan completar antes de la parrilla, siempre que se esté fuera del pitlane en el momento en que éste se cierra, al cumplirse los diez minutos. La única excepción concierne a la carrera sprint, donde se permite una sola vuelta para agilizar los procedimientos. Para 2027, en cambio, la FIA podrá imponer un número máximo de vueltas de formación, con el fin de contener los consumos y garantizar que los equipos dispongan de la cantidad de gasolina necesaria para la carrera.

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