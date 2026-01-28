En Ford creen que Mekies aporta más valor que Horner al proyecto Red Bull

El shakedown de Racing Bulls en Imola y las jornadas de pruebas colectivas en Barcelona marcan los primeros metros del motor Red Bull Ford Powertrains en el circuito. La colaboración se materializó después de que fracasaran las negociaciones con Porsche, que quería ser un socio "a la altura", y el director de Ford Performance, Mark Rushbrook, viera su oportunidad. Según él mismo afirma, simplemente envió un correo electrónico a Christian Horner preguntándole.

Así sucedió, de hecho, el exjefe del equipo Red Bull bromeó en su día: "De camino al Gran Premio de Brasil, tuvimos una reunión con Mark Rushbrook, Bill Ford y Jim Farley en Dearborn. Cuando vi a Jim entrar con una gorra de Sergio Pérez en la cabeza, pensé inmediatamente: "¡Esto pinta bien!"».

Horner, uno de los defensores del proyecto de motores de Red Bull

Todo ello indica que Horner desempeñó un papel importante en el cierre del acuerdo. El británico fue uno de los mayores defensores del proyecto, ya que no quería seguir dependiendo de otros tras la mala experiencia con Renault y la repentina decisión de Honda de abandonar la F1, y también para así beneficiarse a largo plazo de una mejor integración de la unidad de potencia en el chasis.

Al inicio de la colaboración entre Red Bull y Ford, Rushbrook no olvida el papel de Horner: "Se merece mucho respeto por lo que ha construido en veinte años con el equipo Red Bull, por los campeonatos que han ganado y también por el nivel técnico del equipo".

"Y sí, las primeras conversaciones fueron efectivamente con él. Se estableció inmediatamente una relación muy directa con la cúpula de nuestra empresa. Eso ha contribuido a lo que creemos que es la forma correcta de entrar a la F1. En ese sentido, el mérito es suyo por lo que ha logrado en su carrera".

¿En qué medida ayuda su experiencia en ingeniería?

Dicho esto, la formación en ingeniería de Laurent Mekies se considera un valor añadido dentro de Red Bull. De hecho, se ha dicho que fue una de las principales razones de su ascenso desde Racing Bulls, y Ford también lo ve como una ventaja a la hora de construir la colaboración mutua.

"Personalmente, creo que sí ayuda. Tiene una mejor comprensión de lo que se necesita para rendir con el coche", explica Rushbrook en una entrevista con Motorsport.com.

"Por supuesto, Laurent no se encargará personalmente de la ingeniería específica, pero es capaz de ayudar a Pierre [Waché] y Pedals [Paul Monaghan] cuando sea necesario. Si hay que aprobar un proyecto, Laurent puede examinarlo personalmente y darles el apoyo que necesiten".

Esto también encaja con una tendencia en la Fórmula 1, en la que cada vez más ingenieros han ascendido a puestos de máxima responsabilidad en los equipos. "Creo que sin duda ayuda. Quizás no sea la mejor comparación, pero en muchos aspectos mi situación en Ford Racing es similar. Ahora también puedo dirigir el equipo gracias a mi experiencia en ingeniería, y creo que eso me ayuda en mi trabajo y a comprender exactamente lo que necesita el equipo".

"Por supuesto, esto se hace en colaboración con socios excelentes en materia de marketing y comunicación, pero creo que sin duda ayuda a un equipo de carreras", dijo.

Además, Mekies no era un desconocido para Red Bull y Ford, dada su anterior función en Racing Bulls.

"Por supuesto, ya conocíamos a Laurent de la época en que estaba en VCARB. La relación para preparar las cosas de cara a 2026 ya existía entonces y teníamos mucha confianza en lo que hacía allí. Así que cuando se tomó la decisión de trasladarlo a Red Bull, inmediatamente confiamos en él como líder e ingeniero. Creo que ha llegado con el enfoque adecuado".

"Cree en el equipo y está ahí principalmente para ayudarles a sacar todo su potencial", concluyó.