"En mi época había dos comisarios de la FIA y era eficaz"

Justo después de la ceremonia del podio del Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1, la FIA decidió endosar una penalización de diez segundos a Fernando Alonso por no cumplir correctamente su sanción en la parada en boxes por posicionarse de manera errónea en su cajón de salida en la parrilla. Sin embargo, tras muchas dudas y deliberaciones, los comisarios comunicaron que se retractaban y el asturiano podía celebrar su tercera plaza de nuevo.

Sobre ese tema se le preguntó al bicampeón del mundo brasileño de las temporadas 1972 y 1974, Emerson Fittipaldi, quien explicó que en su época había un sistema mucho más eficiente para la resolución de las sanciones y polémicas.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el piloto que cosechó 14 victorias en el Gran Circo dijo: "En mi época había dos comisarios nombrados por la FIA, uno del país local y otro que había sido piloto de Fórmula 1, y recuerdo que el sistema era muy eficaz. Éramos muy rápidos con las decisiones, y muy justos, pero ahora no es fácil".

"Hay una presión tremenda sobre el control de carrera, porque [una decisión puede afectar] al resultado de un gran premio, a los patrocinadores, al público, al dinero en juego y al campeonato", continuó el de Sao Paulo. "Puede ser una decisión de campeonato para el control de carrera, es muy difícil para los comisarios, no es sencillo, pero siempre tuve mucha confianza".

"Conocía a Charlie Whiting [antiguo director de carrera] de cuando era mecánico de Brabham. Pasamos muchos, muchos años juntos, era un gran tipo", recordó Fittipaldi sobre quien fuera una de las grandes figuras del campeonato. "Me conocía, y yo le conocía bien, y era fácil trabajar, pero algunas decisiones son difíciles, como fue Abu Dhabi hace dos años".

"Para mí, Abu Dhabi hace dos años fue correcto, lo que hicieron. La gente se volvió loca, pero para mí fue correcto lo que hizo Masi, el director de carrera", aseguró el dos veces campeón del mundo, quien tildó de "insegura" la situación posterior al podio de Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí 2023.

"Fue una situación muy insegura cuando Fernando [Alonso] terminó tercero después de haber hecho la penalización de cinco segundos, después de la carrera hubo otra sanción y le quitaron el tercer lugar, y luego dieron marcha atrás", afirmó el brasileño. "Me sorprendió que hicieran eso. Si tomas una decisión seria y quitas a alguien del podio después de recibir el trofeo, debes estar cien por cien seguro de que estás tomando la decisión correcta".

"He oído que no pueden tocar el coche [cuando se cumple una penalización de tiempo en el pit lane]. Entonces, ¿por qué penalizaron por eso? Me sorprendió, estoy seguro de que todo el mundo se sorprendió", concluyó Emerson Fittipaldi sobre la mayor polémica de la última carrera disputada en el Gran Circo.

