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La fiebre del GTA en la F1: de las mejores excursiones a un piloto cerca de completarlo

La parrilla de Fórmula 1 no es ajena al tema del momento, el lanzamiento del GTA VI. Norris explicó cómo se las tenía que apañar para jugar y Verstappen que está a punto de completarlo.

Jose Carlos de Celis

Editado: 27 nov 2026, 14:23

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Nadie es ajeno al Gran Thef Auto VI, y allá donde vayas habrás escuchado a alguien hablar del videojuego lanzado el pasado 19 de noviembre. Y cómo no, en la parrilla de pilotos de F1 también es un tema recurrente.

Quizás no sea una sorpresa que Max Verstappen sea el más avanzado, y mientras lees esto, es probable que haya completado la historia principal del juego. Y es que el neerlandés reveló que la semana pasada, durante el GP de Las Vegas (que por cierto, ganó), jugó más de 40 horas. "Jugué mucho, por las noches y las mañanas", admitió en un directo.

Luego reveló haber completado ya el 80% de la historia principal, aunque reconoció que se salta las escenas cinemáticas, algo que en absoluto recomendamos desde esta web para disfrutar de la experiencia al completo.

El piloto más laureado de la parrilla, Lewis Hamilton, había asegurado en el GP de Las Vegas que estaba deseando llegar al hotel para jugar al "juego más esperado de todos los tiempos", y que con el GTA se sentía "como un niño grande".

Quizás la historia más curiosa es la de Lando Norris quien, como Verstappen, es conocido por ser un gran gamer, especialmente en el simracing. Sin embargo, su relación con el Grand Theft Auto es llamativa.

"No, creo que no", respondía el de McLaren a la pregunta de si jugaría estas semanas. "En realidad nunca jugué de verdad a GTA V, quizá algunas veces. Es un juego guay y me gusta, también veo a otras personas jugarlo".

¿Y por qué? Por cierta prohibición familiar: "Me habría encantado, pero no me dejaron jugarlo cuando era más joven. No se me permitía". Sin embargo, se abría una puerta: "Cuando íbamos de excursión escolar y podía coger la PSP de otra persona, era la mejor excursión de mi vida, porque por fin podía jugarlo alguna vez".

Tras esa prohibición, ya no jugó mucho cuando se hizo mayor, pero no descarta hacerlo: "Sé que ahora mismo mucha gente en todo el mundo está jugando. Quizá cambie de opinión todavía".

Pierre Gasly lamentó haber cometido el error de no llevarse su consola a Las Vegas: "Soy bastante gamer. Pero cometí un error y no me llevé mi PC gaming. Estoy un poco decepcionado por ese timing, justo cuando sale el juego".

Lance Stroll también aseguró que jugaría tarde o temprano, y realmente la mayor parte de la parrilla de la categoría reina ha asegurado que lo hará. Quizás todos, menos Valtteri Bottas, siempre peculiar. "No es mi plan. Creo que fuera hay cosas mejores que hacer. El mundo ahí fuera es bastante bonito. Está bastante bien salir fuera", dijo el de Cadillac.

Sí, el mundo ahí fuera es bonito, pero el GTA VI es una maravilla para los ratos libres en casa.

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