La FIA no planea intervenir en los actuales alerones flexibles de la F1

Según ha podido saber Motorsport.com, la FIA no ve la necesidad de intervenir en la última aparición de alas flexibles en la Fórmula 1, a pesar de que los equipos admiten abiertamente que necesitan ampliar los límites para ser competitivos.

El reciente cambio de dirección en el diseño del alerón delantero de Mercedes, que ha adoptado un mayor grado de flexibilidad para ayudar a mejorar el equilibrio, ha reabierto el debate sobre lo que los equipos pueden y no pueden hacer.

Incluso se ha especulado con que algunos equipos podrían estar dispuestos a presentar quejas formales sobre los 'trucos' de una serie de escuderías que parecen estar explotando alerones delanteros flexibles que cumplen con las normas, entre ellos McLaren y Red Bull.

Pero a pesar de que se ha visto que los alerones se flexionan gracias a las imágenes de las cámaras on board, la FIA se siente cómoda con los diseños que han empleado los equipos y no tiene previsto investigar el asunto, al menos por ahora.

Eso significa que las actuales pruebas de flexibilidad del alerón delantero, en las que se aplican cargas a los alerones en los boxes para garantizar que no se doblan demasiado, se mantendrán en sus niveles actuales.

Que la FIA acepte que lo que hacen los equipos está bien llega mientras las escuderías admiten que tienen que diseñar un grado de flexibilidad para ayudar a gestionar mejor el equilibrio aerodinámico con los coches de efecto suelo.

El ingeniero de rendimiento de Ferrari, Jock Clear, dijo que aprovechar las ventajas de las alas flexibles era un aspecto de diseño tan esencial como otras áreas clave del coche.

"No hay duda de que necesitas hacerlo para ser rápido, si sabes a lo que me me refiero", dijo. "Lo que esté a tu alcance dentro de las normas es lo que exploramos. Así que eso no es diferente para un alerón delantero o un alerón trasero o un suelo o cualquier otra cosa. Es sólo un desarrollo".

Mientras que gran parte de la atención en los últimos días ha girado en torno a lo que Mercedes ha hecho, el jefe del equipo Toto Wolff dice que todo el mundo está ahora llevando las cosas al límite en el intento de avanzar en la parrilla.

"Los alerones delanteros juegan un gran papel hoy en día, está claro", contestó. "La elasticidad aerodinámica juega un gran papel, pero también el suelo de los coches. Creo que siempre es la combinación de todo".

"Puedes tener un alerón delantero que se flexione como un plátano y pasar la prueba, pero que el resto del coche no funcione correctamente en la interacción. Creo que todo el mundo intenta ir más allá de los límites y dentro de la normativa".

"Creo que lo que hemos sido capaces de hacer en las tres últimas carreras es sobre todo en el lado correcto, donde creemos que hemos dado un gran paso y en todos los elementos aerodinámicos que han llegado desde entonces. Quizás habíamos estado muy al otro lado de donde deberíamos haber estado en cuanto a alerones y suelo y todo eso".

Aunque se había rumoreado que Red Bull se había puesto en contacto con la FIA por el comportamiento de los alerones flexibles de Mercedes, su asesor Helmut Marko lo ha desmentido.

En declaraciones a Motorsport.com, Marko dijo: "No nos hemos quejado, pero nos hemos dado cuenta. Si el coche es mucho más rápido en las rectas, entonces se puede ver de dónde viene. Pero pasó las verificaciones, así que estaba bien".

Y dado que Red Bull ha recibido críticas en el pasado por sus tácticas de alas flexibles, Marko cree que es una parte normal del debate en la F1.

"Siempre ha sido un problema y casi todos los equipos se ven afectados por ello en algún momento", explica.

"Un día unos equipos acusan a otros, y luego los que van por detrás echan la culpa a los demás y dicen que ellos no la tienen. Ese es un juego normal desde que yo estoy en la Fórmula 1 y siempre ha sido así".

Información adicional de Ronald Vording