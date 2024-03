La FIA y la F1 se reunirán para estudiar la situación de Horner

El inicio de la nueva temporada de F1 en Sakhir se ha visto ensombrecido por las acusaciones formuladas contra Horner por una empleada de Red Bull. Tras una investigación de ocho semanas, un informe elaborado por un abogado independiente en nombre de la empresa de bebidas energéticas desestimó el miércoles las acusaciones contra el director de su equipo.

Sin embargo, el asunto dio un giro apenas 24 horas después, cuando varios correos electrónicos anónimos enviados a altos cargos de la F1 -incluidos jefes de equipo y medios de comunicación- revelaron supuestas pruebas que habían formado parte de la investigación de Horner.

No ha habido ninguna indicación por parte de Red Bull sobre la veracidad de ese dossier que se envió, y tampoco es descartable que algunos de esos archivos pudieran haber sido fabricados como parte de un esfuerzo por desacreditar a Horner.

Como la situación en torno a las denuncias sigue siendo un asunto confidencial, ni el equipo ni el propio Horner han podido hacer ningún comentario sobre ningún aspecto de las pruebas.

Pero mientras que la situación de Horner ha sido hasta ahora un asunto interno de Red Bull, la forma en que la polémica ha acaparado la atención lejos de la acción en pista ha suscitado algunas preguntas sobre si ha llegado el momento de que la FIA y la FOM intervengan.

Aunque la FOM no tiene una autoridad directa sobre los equipos, su interés es garantizar que la imagen del deporte no se vea empañada por los titulares que aparecen en todo el mundo. Y la evidentemente la FIA también tiene interés en garantizar que el tema no desprestigie a la F1.

Tanto la FOM como la FIA fueron incluidas como destinatarias de los correos anónimos, y se entiende que el organismo rector está evaluando sus próximos pasos a la luz de lo sucedido. Después de las conversaciones con Domenicali, podrían tomarse medidas.

Las dos entidades se reúnen normalmente durante los fines de semana de Fórmula 1 para discutir los últimos acontecimientos que rodean al Gran Circo, y varias fuentes afirman que la polémica de Horner formará parte de sus conversaciones este viernes en Bahrein.

Hay muchas opciones que la FIA podría tomar si se decide que es necesaria una intervención.

Podría decidir que la situación debe ser resuelta por Red Bull, ya que sólo afecta a miembros individuales del equipo y no afecta a otras escuderías. También podrían solicitar, bajo estricta confidencialidad, el acceso al informe final de Red Bull tras la investigación para intentar asegurarse de que todo está dentro de la legalidad.

Sin embargo, Red Bull no estaría necesariamente obligada a entregarlo en tales circunstancias, especialmente si hay contenidos confidenciales en el mismo.

Otra opción es que la FIA involucre a su Departamento de Ética o Cumplimiento para investigar si ha habido o no una infracción del reglamento. El Código Deportivo Internacional de la FIA le da motivos para actuar si considera que ha habido un comportamiento que va contra el interés del campeonato.

El artículo 12.2.1.c del Código Deportivo Internacional establece que se considerará que los competidores han cometido una infracción ante "cualquier conducta fraudulenta o cualquier acto perjudicial para los intereses de cualquier competición o para los intereses del automovilismo en general".

Además, el artículo 12.2.1.f añade que otra infracción del reglamento sería la siguiente: "Cualquier palabra, hecho o escrito que haya causado daño moral o perjuicio a la FIA, a sus órganos, a sus miembros o a sus directivos, y más en general sobre el interés del automovilismo deportivo y sobre los valores defendidos por la FIA."

También es interesante decir que si Red Bull se negara a cooperar con la FIA, o se negara a entregar documentos, entonces eso también podría abrir la puerta a nuevos problemas. El artículo 12.2.1.g establece que "cualquier falta de cooperación en una investigación" se considerará un delito".

Cualquier investigación de la FIA podría ayudar a dar a la F1 a aportar transparencia sobre lo que realmente ha sucedido entre bastidores y que los jefes de los otros equipos han estado pidiendo.

El jueves, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, dijo al respecto: "Creo que como deporte global en temas tan críticos, necesitamos más transparencia. Y me pregunto cuál es la postura directa de la Fórmula 1".

