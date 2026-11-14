Fórmula 1 GP de Italia

La FIA ya tiene fecha para revisar la apelación de Audi F1 contra Tsunoda en Monza

El Tribunal de Apelación Internacional de la FIA examinará, antes de que finalice noviembre, el recurso presentado por Audi contra la decisión en el Gran Premio de Italia 2026 de no sancionar a Yuki Tsunoda.

Redacción

Editado: 14 nov 2026, 14:06

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Ya hay fecha: el Tribunal de Apelación Internacional de la FIA examinará el miércoles 25 de noviembre, en París, el recurso presentado por Audi contra la decisión de los comisarios del Gran Premio de Italia de 2026 de no sancionar a Yuki Tsunoda.

Cabe recordar que el caso se remonta a la segunda salida de la carrera de Monza, el pasado 6 de septiembre. Tras una bandera roja provocada por un accidente de Charles Leclerc, se interrumpió el procedimiento de salida y Dirección de Carrera ordenó una vuelta de formación adicional.

Esta decisión se debió a la posición de Yuki Tsunoda en la parrilla. El piloto japonés, que entonces pilotaba el Racing Bulls, había dudado sobre el lugar que debía ocupar antes de situarse finalmente en el sitio correcto, aunque un poco de lado. El director de carrera consideró entonces necesario interrumpir el procedimiento y solicitar una vuelta adicional.

A continuación, se abrió una investigación para determinar si Tsunoda había provocado ese giro de formación extra, lo que habría constituido una infracción del artículo B5.9.4 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 para 2026.

Este artículo establece que cualquier piloto que provoque una vuelta de formación adicional debe, si está en condiciones de participar en ella, incorporarse al pitlane al finalizarla y tomar la salida desde ese lugar. En caso de incumplimiento de esta disposición, se impondrá una penalización de 'stop and go'.

Los comisarios decidieron no sancionar a Tsunoda

Hay un punto en juego para Audi...

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Tras su investigación, los comisarios decidieron no tomar ninguna medida adicional contra el piloto japonés. Basándose, en particular, en los argumentos de Racing Bulls, consideraron que la posición del nipón en la parrilla era correcta y no había afectado a los demás competidores.

Según su interpretación, la vuelta de formación adicional se había ordenado porque el Director de Carrera se sentía incómodo ante la situación, y no porque el piloto hubiera cometido una infracción.

Audi, cuyo piloto Gabriel Bortoleto terminó undécimo en Monza, justo detrás de Tsunoda, manifestó inmediatamente su desacuerdo. El de Racing Bulls conservó, a priori, el décimo puesto y el último punto otorgado en esa carrera. Tras presentar en un primer momento una notificación de intención de recurrir, la escudería alemana confirmó oficialmente su recurso el 9 de septiembre, dentro del plazo reglamentario de 96 horas.

La marca de los cuatro aros considera que el reglamento no deja margen de interpretación sobre las consecuencias de una vuelta de formación adicional provocada por un piloto: según la escudería, Tsunoda debería haber sido obligado a tomar la salida desde el pitlane. El equipo impugnó así la decisión de los comisarios de no haberle impuesto la penalización prevista en la normativa.

La audiencia tendrá lugar en París

La FIA ha confirmado que el caso, con referencia ICA-2026-14, se examinará a partir de las 9:00 horas de la mañana del miércoles 25 de noviembre de 2026, en la sede de la organización, en la Place de la Concorde de París.

La vista se celebrará a puerta cerrada, de conformidad con la decisión del Tribunal y a petición de la FIA, por motivos de confidencialidad. Por lo tanto, no se permitirá la asistencia de los medios de comunicación ni de público, y solo podrán estar presentes los participantes autorizados.

La resolución del Tribunal Internacional de Apelación se publicará "lo antes posible" tras la vista. En ella se determinará si los comisarios del Gran Premio de Italia aplicaron correctamente el reglamento al decidir no sancionar a Yuki Tsunoda.

Según la resolución, Audi podría recuperar el punto del décimo puesto, lo que tendría un impacto significativo en la lucha por el séptimo lugar del Mundial de Constructores, donde solo tres puntos separan a la escudería alemana de Haas.

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