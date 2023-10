La FIA cree que se equivocaría frenando el dominio de Red Bull F1

El equipo Red Bull ha ganado todos los grandes premios de la temporada 2023 de Fórmula 1 excepto uno, y con Max Verstappen, se han hecho con el título de pilotos, además de conquistar el de constructores con la ayuda de Sergio Pérez. La magnitud de su dominio en el Gran Circo parece haber provocado una caída en el interés de los aficionados, y un informe de la empresa Buzz Radar destacó un gran descenso en la participación en las redes sociales.

La falta de emoción del actual curso ha llevado a algunos a sugerir que los responsables de la categoría deberían intervenir y tratar de nivelar las cosas para que haya más espectáculo, pero mientras que el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, está abierto a cualquier idea que garantice eso, dijo que no considerará nada para frenar deliberadamente a una escudería solo porque lo están haciendo bien.

"Ha sucedido muchas veces, basta con mirar a Lewis Hamilton y Michael Schumacher", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si le preocupaba que el éxito de Red Bull fuera un obstáculo. "¿Cómo parar? Es un poco duro, y no está bien ir y castigar el éxito. Estoy abierto a sugerencias si se cree que hay una manera de ser justo y democrático, y no solo castigar a Max [Verstappen] y a su conjunto, o a cualquier otro, somos todo oídos. Estoy atascado, no hay forma de que la FIA frene el éxito, y [el dominio de un piloto] ya ha ocurrido dos veces en mi vida".

Aunque la federación internacional no intervendrá de ninguna manera para manipular el espectáculo, está buscando formas de ayudar a mejorar los adelantamientos para 2025, pese a que la reglamentación que hizo regresar el efecto suelo ya lo intentaba. Hace poco, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, señaló que los esfuerzos de los equipos por mejorar el rendimiento tuvieron un impacto negativo en ese aspecto.

"Si tomamos los coches de 2021, basándonos en estar a dos cuerpos del monoplaza de delante, perdían más del 50% de carga [aerodinámica", dijo. "Con los de 2022, solo había una reducción del 20%, pero ahora estamos en torno al 35%, ha empeorado, sin duda".

Uno de los fenómenos que ha desencadenado la caída de la eficacia es que los conjuntos han dominado mejor las características del outwash, que desvía el flujo del aire lejos del coche para ayudar a reducir la resistencia aerodinámica. Aunque eso es bueno para el rendimiento individual, tiene como consecuencia dificultar el seguimiento a otros vehículos.

El presidente del organismo rector es consciente de que las escuderías están presionando en direcciones que obligan a la FIA a responder, pero no cree que sea algo malo: "Se están volviendo más listos, pero nosotros debemos serlo más que ellos. Es bueno que lo hagan porque están subiendo el nivel".

"Sinceramente, si no lo hicieran, estaríamos ahí sentados, como [atascados] en el combustible E5, en lo que a emisiones se refiere. Nos volveríamos perezosos y poco creativos, y no habría ningún reto", sentenció Mohammed ben Sulayem sobre ese tema tan espinoso en el plano deportivo.

