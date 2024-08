La FIA cambia el reglamento de F1 para evitar los frenos asimétricos

Esta semana regresa la temporada 2024 de Fórmula 1 para completar la segunda mitad de la campaña, con el inicio en el Gran Premio de Países Bajos. Durante las vacaciones de verano, la FIA introdujo una serie de sutiles cambios en el reglamento técnico, entre los que destaca el Artículo 11.1.2: "Queda prohibido cualquier sistema o mecanismo capaz de producir estructural o deliberadamente una frenada asimétrica para cualquier eje".

Si nos basamos en la normativa de la primera parte del curso, la federación internacional consideró necesario modificarlo de forma explícita para eliminar cualquier zona gris. Los ajustes técnicos fueron aprobados en un inicio y se tramitaron en el Consejo Mundial del Motor el pasado 31 de julio, por lo que en la carrera de Zandvoort será la primera en la que se aplique.

La actual generación de monoplazas tiende a subvirar en las curvas lentas. Tiene que ver con el peso y también con la distribución del mismo, por lo que Max Verstappen ya mencionó que son buenos en la alta velocidad, pero los nota "como un barco". Más alerón delantero podría remediarlo, pero tiene efectos indeseables en las curvas de mucha carga aerodinámica.

En teoría, un sistema de frenado asimétrico podría ser un alivio sin efectos secundarios, incluso una especie de splitter para distribuir la presión del freno de manera desigual podría ayudar a combatir los problemas, además de mantener con más vida los neumáticos, pero es algo que las escuderías deberán investigar en los próximos meses.

Un mecánico de Red Bull F1 desmiente las especulaciones

Aunque la FIA nunca menciona una razón específica y varios equipos fueron vinculados, el cambio en la normativa desató algunos rumores en torno a Red Bull, sobre todo por los ajustes que tuvieron que realizar entre el Gran Premio de China y Miami, pero uno de sus mecánicos, Calum Nicholas, respondió a las especulaciones.

"Eso es una tontería, no es ninguna sorpresa", dijo, antes de recalcar que las acusaciones no coincidían con el calendario en el que actuó la federación internacional, ya que publicaron una nueva versión del reglamento técnico el 30 de abril, exactamente entre esas carreras, en las que no estaba ese apartado.

Eso solo empezó a partir de las vacaciones de verano, además, parece poco fiable atribuirlo exclusivamente a los de Milton Keynes, ya que McLaren y Mercedes también fueron el foco de conversación en el paddock. En consecuencia, habrá que esperar al fin de semana del Gran Premio de Países Bajos para ver qué repercusión tendrá en la parrilla.

Por encima de todo, la intervención de la FIA demostró que los equipos siempre van al límite en la búsqueda de zonas grises de las normas, y a principios de 2024, los de Woking ya estuvieron bajo la lupa por una abertura en los tambores de frenos, un hueco que ayudaría a reducir el calor de esa región, pero solo lo usaron en los entrenamientos libres, no en la clasificación o carrera.

