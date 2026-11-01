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Fórmula 1 GP de México

La FIA avisa antes del GP de México: saltarse la curva 1 puede salir caro

La FIA quiere evitar otra polémica en la primera curva de México y ha advertido a los pilotos: no solo se sancionará ganar posiciones por fuera de la pista, sino también evitar perderlas.

Gianluca D'Alessandro

Editado: 1 nov 2026, 17:26

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

A lo largo de los años, la primera chicane del circuito de México ha generado a menudo confusión y alguna que otra polémica por la tendencia de los pilotos a saltarse las curvas 1 y 2 atravesando la hierba, con una clara ganancia de tiempo. Para evitar que vuelva a suceder, la FIA ha enviado una comunicación a todos los equipos y pilotos con unas directrices muy claras sobre cómo se interpretarán este año los recortes de la curva 1.

Sin necesidad de remontarse demasiado, en la salida del año pasado, Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc y Lewis Hamilton llegaron a la frenada de la curva 1 prácticamente en paralelo, con los cuatro coches uno al lado del otro. Mientras que los dos británicos se mantuvieron dentro de la pista, Verstappen y Leclerc, al igual que Andrea Kimi Antonelli, unos metros más atrás, se saltaron por completo la primera chicane, obteniendo una ventaja.

En el caso de Verstappen, que se vio obligado a irse largo tras bloquear las ruedas al frenar sobre el piano debido a la falta de espacio, la situación se resolvió por sí sola en apenas unos metros. El neerlandés pasó de la cuarta posición a recuperar ese mismo puesto, ya que Hamilton consiguió volver a adelantarlo antes de la curva 7. Sin embargo, el caso de Leclerc generó algo más de polémica.

Lewis Hamilton quest'anno partirà dalla pole

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Después de saltarse la curva 1, el monegasco devolvió voluntariamente la posición a Norris para intentar evitar una sanción, pero se mantuvo por delante de su compañero de equipo a pesar de que no estaba delante de él en el momento en el que decidió abandonar la pista.

Una situación que enfureció a George Russell, ya que, en su opinión, quienes se habían saltado la chicane deberían haber recibido una sanción.

Para el británico, los pilotos no deberían haber podido conservar la posición que ocupaban en el momento de salirse de la pista, sino que tendrían que haber recibido una penalización más severa. Para evitar que este año vuelvan a producirse situaciones controvertidas, la FIA ha decidido intervenir de forma preventiva, aclarando cuáles serán las directrices que se aplicarán durante la primera vuelta o después de una resalida.

"Durante la primera vuelta y la primera vuelta posterior a cualquier resalida [tras un Safety Car o una bandera roja], en las curvas 1 a 3 y en las curvas 4 a 6, se considerará, por defecto, que todos los coches están tanto en situación de ataque como de defensa", señala la nota de los comisarios.

La partenza del 2025

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Por lo tanto, de acuerdo con las directrices ya existentes, cualquier coche que abandone la pista en estas zonas y mantenga su posición respecto a uno o varios coches que se encuentren muy cerca por detrás (según determinen los comisarios) podrá considerarse que ha obtenido una ventaja duradera, a menos que devuelva la posición antes de la curva 4 [en caso de que la salida de pista se produzca entre las curvas 1 y 3], o antes de la curva 12 [en caso de que la salida de pista se produzca entre las curvas 4 y 6]".

Evidentemente, quedará a criterio de los comisarios determinar si un coche que circula por detrás de otro que se ha saltado una curva se encontraba lo suficientemente cerca como para verse perjudicado.

Sin embargo, se trata de una directriz clara, especialmente porque significa que un piloto podrá ser sancionado no solo si adelanta a un rival saliéndose de los límites de la pista, sino también si utiliza una escapatoria o se salta una curva para evitar perder una o varias posiciones.

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