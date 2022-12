La FIA, dispuesta a acortar las zonas de DRS en F1 2023

Cargar el reproductor de audio

La nueva generación de monoplazas con efecto suelo que se introdujo a principios de la temporada 2022 tenía como objetivo crear carreras más emocionantes al permitir a los pilotos rodar más juntos, lo que a su vez mejoraría las posibilidades de adelantamiento. Sin embargo, algo que surgió a lo largo del año era que el efecto al abrir el DRS era mucho mayor, por lo que estaba casi garantizado pasar al rival en ciertos trazados.

La facilidad de algunos adelantamientos con el DRS demostró que el Gran Circo debía solucionar ese aspecto, y parece que eso ha provocado que la FIA investigue los datos para acortar la longitud de algunas zonas de activación para la próxima campaña.

El director técnico de monoplazas del organismo rector, Nikolas Tombazis, tiene claro que un adelantamiento garantizado para un piloto cuando está dentro de la zona de DRS es tan malo para el espectáculo como que los coches más rápidos que van detrás no puedan pasar.

Cuando Motorsport.com preguntó sobre si se va a modificar algo para 2023, el griego dijo: "En algunas carreras, puede que tengamos que reducir las zonas de DRS. No queremos que los adelantamientos sean, como decimos, inevitables o realmente fáciles, tiene que ser una lucha".

"Si ocurre demasiado rápido [el adelantamiento], si ves que un monoplaza se acerca, pasa y desaparece, es peor que estar detrás y luchar, hay que encontrar el equilibrio adecuado", señaló Tombazis.

El director deportivo de la Fórmula 1 que ya deja su cargo, Ross Brawn, aseguró el pasado mes que no quería que los jefes de la categoría tuvieran miedo en endurecer las reglas con el DRS: "Lo único que sabemos es que a los aficionados, y lo sabemos porque no nos gusta, no les gusta el 've por la recta, activa el DRS, adelanta, ve rápido, abre hueco'".

"Creo que en un mundo ideal, el DRS se utiliza solo para llegar a la parte trasera de alguien, para que puedas tener un buen ataque", dijo a Motorsport.com. "Pienso que no deberíamos tener miedo de reducir el DRS en lugares como Monza, porque parece un poco que 'te pones detrás de ellos, aprietas el botón, adelantas', es un poco previsible, ¿no?".

"No es muy importante, así que no deberíamos tener miedo a reducir su uso allí donde está claramente demostrado que es demasiado potente", señaló Ross Brawn sobre el elemento que se introdujo en la Fórmula 1 en el 2011.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!