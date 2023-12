Ferrari F1 asegura que fue un año de "oportunidades perdidas"

El equipo Ferrari comenzó decepcionando en el inicio del año, con una cantidad de pobres resultados que le hacían ser la cuarta fuerza de la parrilla. Sin embargo, con el paso de las carreras y la evolución en el SF-23, lograron superar a rivales como Aston Martin y codearse con Mercedes, aunque muy lejos de los todopoderosos Red Bull.

Finalmente, acabaron a unos pocos puntos del subcampeonato del mundo de constructores, síntoma de que las cosas fueron algo mejor, aunque haciendo un resumen de lo que fue el 2023, el director de operaciones estratégicas de los de Maranello, Ravin Jain, aseguró que fue una temporada de "oportunidades perdidas".

En una grabación facilitada por el propio conjunto italiano, se le escuchaba: "Hola, y bienvenidos a Maranello, donde hemos concluido la temporada 2023, pero ahora miramos hacia 2024. Aquí, en la fábrica, todos han pasado por meses de trabajo muy duro, y ahora estamos centrados en la temporada que viene, pero es realmente en el invierno cuando las cosas van a toda pastilla".

"Revisando cómo ha sido nuestra temporada de competición, fue una de oportunidades perdidas, un año de subidas y bajadas", aseguró el miembro de Ferrari. "Empezamos en el desierto de Bahrein, donde desafortunadamente tuvimos un abandono con Charles [Leclerc], pero pronto nos recuperamos con nuestra primera pole position del año, con Charles en Bakú, y acabando esa carrera en con él en el podio también".

"Eso nos llevó a una serie de resultados positivos para nosotros, especialmente en los eventos al sprint, con podios, no solo en Bakú, sino también en Austria, Bélgica y Estados Unidos. Después de las vacaciones de verano, lo hicimos bien, con la pole position y el podio en Monza de Carlos [Sainz], en nuestra carrera de casa, algo que todos disfrutamos mucho", explicó Ravin Jain.

No obstante, hubo un fin de semana que no podrán olvidar, porque no solo fue el de su única victoria en todo el curso, sino que fueron capaces de batir a los Red Bull, quienes se mantuvieron invictos en todo el 2023 salvo en el Gran Premio de Singapur: "Terminamos la temporada con la única victoria que no es de Red Bull, fue para nosotros, con Carlos en Singapur".

"Fue una carrera que tuvo mucho trabajo duro, un triunfo complicado y en el que fuimos capaces de gestionar defendernos de los Mercedes hasta la última vuelta para ganar. Ese es realmente el mejor momento de nuestra campaña", expresó el empleado de los italianos, que tampoco se olvidó de recalcar que estuvieron en la pelea por el subcampeonato de constructores. "La parte final del año estuvo caracterizada por un viaje cruzando el mundo, en la que hicimos ocho grandes premios en once semanas, desde el lejano este hasta las Américas, para acabar en el desierto de Abu Dhabi".

"Allí, luchamos hasta la última vuelta de la última carrera por el subcampeonato de constructores, mostrando nuestro progreso a lo largo de la temporada desde el lugar en el que empezamos", explicó. "En general, ha sido un año de muchas subidas y bajadas, y estamos muy agradecidos por todo el apoyo en cada paso del camino. Vamos a trabajar muy duro durante el invierno, y nos vemos de nuevo sobre la pista en los test de Bahrein de 2024 en febrero".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!