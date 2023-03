Ferrari se ve capaz de luchar con Red Bull: en Bahrein falló el setup

Cargar el reproductor de audio

La escudería italiana esperaba poder plantar cara a Red Bull en el arranque de la temporada de Fórmula 1 el pasado fin de semana.

Pero a pesar de presionar a su rival en la clasificación, la degradación de los neumáticos en la carrera les dejó sin ninguna opción de luchar por la victoria antes de que además Charles Leclerc sufriera un problema de motor cuando rodaba tercero.

Eso dejó la puerta abierta para que un Fernando Alonso en plena forma adelantara a Carlos Sainz con su Aston Martin en los últimos compases de la carrera y se hiciera con el podio final, mientras el madrileño, con mayor degradación, se tenía que conformar con la cuarta plaza.

Mercedes, que terminó justo por detrás de Sainz, ya ha admitido que debe cambiar la filosofía de su coche si quiere volver al frente de la Fórmula 1, y ya hay cierto debate sobre si Ferrari debe o no plantearse lo mismo.

Los italianos han perseguido una filosofía de aerodinámica "in-wash", mientras que los beneficios de la solución "downwash", de la que fue pionero Red Bull, están a la vista, sobre todo porque Aston Martin la ha copiado y ha dado tan buenos resultados.

Cuando se le preguntó al director del conjunto, Fred Vasseur, si Ferrari seguía creyendo que su coche nuevo podía vencer a Red Bull, respondió: "Estoy completamente convencido de ello".

"Nunca he visto un coche que iguale el ritmo de otro en clasificación y no sea capaz de hacerlo en carrera. Así que es una cuestión de puesta a punto y de algunas opciones en el coche. No es una cuestión de concepto en absoluto, por lo que no tenemos que ir en esa dirección", dijo.

Vasseur cree que Ferrari solo necesita mejorar pequeños detalles para ponerse en posición de presionar a Red Bull: "Para resumir la situación, diría que en ritmo de clasificación, estamos ahí, estamos igualando a Red Bull, al menos en Bahrein. Fue un punto positivo".

"Pero ahora tenemos que ser totalmente realistas. Si queremos mejorar, necesitamos tener una imagen clara de la situación, y la fiabilidad no está al nivel que necesitamos", continuó. "Si queremos ganar carreras, necesitamos tener impoluta la hoja de incidencias del fin de semana y no pequeños detalles allí y allá".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, en la rueda de prensa posterior a la clasificación

Aunque el dominio de Red Bull en Bahrein ha hecho pensar que la batalla por el campeonato está prácticamente acabada, Vasseur insiste en que todavía no hay nada perdido: "Nunca es bueno empezar con un abandono, y habría preferido terminar, seguro, pero quiero mantenerme consistente en mi posición".

"Le dije al equipo antes del test de Bahrein hace dos semanas que el campeonato no se acabaría en Bahrein [en la primera carrera], y que en cualquier caso no importaba el resultado", indicó el francés.

"Fue así en los test, y es cierto para esta carrera. El equipo vivió una situación diferente en el pasado y lo más importante ahora es poder tener una imagen clara de la situación, ver en qué estamos fallando y hacer un análisis adecuado al respecto y llevar a cabo una respuesta más contundente".

Ferrari investiga el problema de motor del coche de Leclerc en Bahrein

Ferrari ha puesto en marcha una investigación sobre qué falló en la unidad de potencia del coche de Leclerc, después de que se apagara y le dejara tirado cuando parecía tener en su mano el podio.

Vasseur dijo que el problema había surgido de la nada, ya que no habían visto ningún indicio de fallos durante las pruebas en el potencia en el invierno ni en los test de pretemporada.

"Nunca esperamos tener algo así. Es la primera vez que nos ocurre. No nos encontramos con el mismo problema en absoluto durante los 6.000 o 7.000 km que hicimos con el motor en la última semana con los tres equipos, y no sufrimos tampoco el mismo problema en el banco de potencia", lamentó.

