Ferrari prepara un coche de F1 nuevo al "95%" para 2024

A principios de enero de 2023, Ferrari le dio las llaves del Reparto Corse a Fred Vasseur para que fuera el nuevo director del conjunto italiano, pero no sabía qué se iba a encontrar. Tras un año de experiencia en el que aprendió mucho al frente del equipo más laureado de la historia, aunque con la necesidad de volver a ganar, en la tradicional comida de Navidad con una selección de periodistas especializados entre los que estaba Motorsport.com, pudo hacer balance de cara a la temporada 2024 de Fórmula 1.

El máximo responsable del Cavallino Rampante no hizo promesas milagrosas que pudieran volverse en su contra tras las primeras carreras, pero sí ofreció una visión muy interesante de la escudería, consciente del trabajo realizado. Hay confianza en el próximo campeonato, que llegará tras el buen final de la pasada campaña, con un coche que se presentará el 13 de febrero y que no será una revolución respecto al SF-23, aunque tendrá un 95% de piezas nuevas.

Y sobre los pilotos, llegará pronto la renovación de los contratos. Fred Vasseur se dio cuenta de que va con retraso, pero la confirmación llegará antes de que empiece la nueva temporada, y se podía notar que el futuro será con Charles Leclerc y Carlos Sainz. Descartó que hubiera alguna negociación con Lewis Hamilton, y no cerró la puerta a un futuro desembarco de Max Verstappen en Maranello, levantando la veda que Sergio Marchionne puso en su momento, pero solo estamos en un muy sibilino 'nunca digas nunca'...

"Revolucionario, no es la palabra adecuada. Llevamos tres años con el mismo reglamento técnico, y en esta situación no se puede cambiar un diseño de forma muy grande", explicó el galo. "Estamos en un escenario en el que un puñado de décimas de segundo marcan la diferencia. Dicho esto, definitivamente tenemos que dar un paso adelante y no subestimar nada, cambiaremos el 95% de los componentes del monoplaza, y dicho así puede sonar a revolución, pero no lo es".

"Al final, como ya he dicho, será una cuestión de décimas, y somos conscientes de que si mejoramos por un margen más amplio que nuestros rivales quedaremos bien, pero si alguien entre los equipos rivales consigue hacerlo mejor entonces todo bajará", continuó el francés. "Lo que puedo decir ahora es que todo el mundo está apretando, e incluso los pilotos están implicados en el corazón del proyecto".

"Estaré contento si podemos hacer un mejor trabajo en 2024 que en 2023, en primer lugar. Es importante mejorar y luego seguir creciendo", afirmó el director de Ferrari, que sabe que necesita algo más. "Varias personas me lo advirtieron, normalmente Ferrari empieza bien, para luego pasar apuros en la segunda mitad de la temporada".

"Cuando llegamos a Yeda y Melbourne, si hubiera pensado, 'esta es la mejor parte de la temporada' habría sido un verdadero problema, pero supimos reaccionar y esa fue la verdadera lección de nuestro año", sentenció Fred Vasseur en una charla ante todos los medios de comunicación allí reunidos.

