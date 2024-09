Ferrari necesita más pruebas con su nuevo suelo y se mantiene cauto

Ferrari sigue buscando respuestas a si sus últimas mejoras en el suelo han dado un vuelco a su temporada, pero tendrá que esperar a los circuitos con mayor carga aerodinámica.

La escudería italiana llevó un nuevo suelo al GP de España 2024 que trajo de regreso al coche el rebote en las curvas de alta velocidad, por lo que tuvieron que volver a una especificación anterior antes de aplicar algunas correcciones temporales para mitigar el problema, lo que le hizo caer en el orden jerárquico.

En Monza, Ferrari introdujo su última especificación de suelo, que parecía funcionar como se deseaba, con el equipo de nuevo en la parte delantera de la parrilla y con Charles Leclerc incluso consiguiendo hacer funcionar una estrategia a una sola parada para derrotar a los McLaren y lograr una emotiva victoria delante de los tifosi.

"Es bastante difícil entender el impacto de la actualización en una pista como Monza, porque es en una configuración tan diferente en comparación al resto de la temporada", dijo el director, Fred Vasseur.

"Pero cuando ves la clasificación y tienes seis coches en menos de una décima [dos décimas en realidad], cada granito de arena puede marcar la diferencia", añadió.

Pero, sobre todo, la verdadera prueba sobre si el nuevo suelo de Ferrari ha eliminado los rebotes a alta velocidad llegará en circuitos con curvas más largas, rápidas y de alta carga aerodinámica.

Monza no contaba con ellas, y tampoco los próximos circuitos urbanos de Bakú y Singapur, por lo que la respuesta definitiva no llegará antes del Gran Premio de EE.UU. de Austin, a mediados de octubre.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tendremos que esperar a circuitos más normales para ver si esta actualización realmente ha dado un giro a nuestra temporada y vamos a luchar por victorias a partir de ahora o si vamos a volver a lo que vimos en Zandvoort", dijo Carlos Sainz, que terminó cuarto en Italia.

"Sinceramente, no estoy seguro. Necesitamos más pruebas con este nuevo suelo y tenemos que ir a circuitos más normales. Supongo que el próximo normal es Austin porque los que vienen ahora son bastante particulares, Bakú y Singapur. Austin nos dirá lo bien que estamos con este nuevo suelo".

"En Bakú no hay ni una sola curva de alta velocidad o de velocidad media, todo es de baja velocidad, muy particular como Singapur. Así que creo que no vamos a ver cuánto hemos mejorado el coche en las curvas de alta o media velocidad", añadió

Leclerc también se mostró cauto, ya que cree que McLaren y Red Bull seguirán estando un paso por delante en trazados donde la carga aerodinámica sea más importante.

"La mejora está claro que nos ha acercado a McLaren, pero no creo que sea suficiente para pasar a ser el coche a batir el resto de la temporada en otros circuitos", dijo.

"Singapur podría ser bueno para nosotros. En los demás, sigo pensando que estamos un paso por detrás de McLaren y Red Bull. Pero hemos visto que podemos estar muy a la par con McLaren si lo hacemos todo perfecto".

"Hemos dado algunos pasos adelante, pero creo que necesitamos más", concluyó el monegasco.