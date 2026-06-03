Ferrari prepara mejoras clave para Barcelona mientras espera el veredicto de la FIA

Ferrari afronta dos semanas que pueden definir buena parte de su temporada 2026. Primero llega Mónaco, el circuito que debe poner a prueba el verdadero potencial del SF-26 en las curvas lentas. Después, Barcelona, donde la Scuderia tiene previsto introducir uno de los paquetes de mejoras más importantes de su campaña.

Y entre ambas citas, además, se espera el esperado veredicto de la FIA sobre el ADUO, el sistema de concesiones destinado a ayudar a los fabricantes de motores que se hayan quedado rezagados. La combinación convierte este tramo del calendario en un momento decisivo para el equipo de Maranello.

Ferrari llega a Mónaco con la sensación de que su principal limitación no está en el chasis. De hecho, dentro del paddock son varios los que consideran que el SF-26 podría ser uno de los monoplazas más competitivos del fin de semana precisamente porque la potencia del motor tiene un peso menor en el Principado. Charles Leclerc, además, corre en casa, en un circuito donde ya sabe lo que es hacer poles y ganar.

Desde Ferrari también creen que el coche tiene una base sólida. "El chasis es bueno", explicó Marc Gené en declaraciones a Motorsport.com durante la presentación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de F1 2026. "Lo demostró en Canadá, por ejemplo, el primer sector, que es un sector donde había más curvas, éramos tan rápidos como Mercedes".

El español evitó comparaciones absolutas con sus rivales, pero sí destacó el trabajo realizado en Maranello. "Mejor que los demás no te sabría decir, pero sí que tenemos que mejorar en todas las áreas. En cuanto a chasis, la verdad es que en Maranello se ha hecho un muy buen trabajo".

No es casualidad que Ferrari espere con especial interés la resolución del ADUO. La Scuderia considera que una de las áreas donde más margen tiene para progresar es precisamente la unidad de potencia, actualmente por detrás de Mercedes según la percepción interna del equipo.

"Yo creo que es un cambio muy importante que nos puedan conceder al menos una evolución de motor", señaló Gené. "Es algo que creemos. Vistos un poco los comentarios de nuestros pilotos y cuando hacemos comparativas de telemetría, creemos que es un área donde tenemos más margen de mejora que Mercedes".

"Sin duda sería un factor básico para poder luchar de tú a tú con Mercedes".

Barcelona, primer examen para las nuevas piezas

Antes de cualquier posible evolución de motor, Ferrari ya tiene marcado en rojo el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Mientras la FIA decide qué fabricantes podrán beneficiarse del ADUO tras las primeras carreras del año, la Scuderia continúa con el desarrollo convencional del SF-26 y prepara una nueva actualización para la próxima cita.

"Por lo que sé, en Barcelona está previsto que traigamos mejoras", confirmó Gené. "Es importante prácticamente traer mejoras todas las carreras, pero Barcelona va a ser uno de los grandes premios donde vamos a traer mejoras".

La importancia del paquete va más allá de unas simples décimas. Ferrari ocupa actualmente la tercera y cuarta posición del Mundial de Pilotos con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Mercedes ha comenzado el año marcando el ritmo. Todavía queda mucha temporada por delante, pero en Maranello saben que las próximas semanas pueden determinar si la lucha por los títulos sigue siendo una aspiración real o se convierte en una misión demasiado complicada.

Mónaco debe confirmar el potencial del chasis. Barcelona, validar el siguiente paso evolutivo. Y el ADUO podría abrir la puerta a reducir la desventaja en el motor. Ferrari llega a uno de esos momentos del año en los que varias piezas empiezan a encajar a la vez.