Ferrari pide a la F1 decisiones racionales, no emocionales

Durante la última reunión, los equipos de Fórmula 1 acordaron reducir el límite presupuestario para 2020 de 175 millones a 150 millones de dólares, una medida provisional.

Sin embargo, McLaren y otros piden que se baje a 125 millones, y se ha habla de instaurar una escala descendente para los próximos años.

Ferrari, que junto con Mercedes y Red Bull son los más afectados por el límite de presupuesto que entrará en vigor el próximo año, no quieren que se obligue a mayor reducción sin antes evaluar las consecuencias.

"Somos plenamente conscientes de las dificultades de algunos equipos", dijo Binotto a Sky Sports News. "Sabemos perfectamente que de alguna manera debemos abordar los costes para el futuro de la F1 y reducirlos, que es el primer factor que hace que cada equipo sobreviva".

"Actualmente estamos negociando con la F1, la FIA y todos los equipos una reducción del tope presupuestario, pero no debemos olvidar que tenemos diferentes estructuras, tenemos diferentes activos".

En la reunión online del lunes entre los directores de las escuderías, los jefes de la Fórmula 1 y la FIA se debatió sobre los diferentes niveles de capitalización para los equipos, y sobre si aquellos que diseñan y suministran piezas a equipos clientes deberían poder gastar más.

"Hay equipos que son constructores, como Ferrari y otros, que diseñamos, desarrollamos, homologamos y producimos cada componente de nuestros coches".

"Otros equipos son clientes, por lo que compran algunas piezas, y obviamente no tienen la misma estructura porque no diseñan, desarrollan, etc, todos esos componentes".

"Así que creo que cuando hablamos de un límite presupuestario, no debemos olvidar que tenemos situaciones diferentes, y es importante que encontremos un equilibrio que se adapte a las diferentes situaciones, y tal vez la respuesta no sea un límite de presupuesto igual para todos”.

"Creo que la reunión entre todos los equipos, la FIA, la F1 fue constructiva y positiva. Pero se requiere un análisis mayor para tomar las decisiones correctas. Debemos evitar ser realmente emocionales en este momento”.

"Sabemos que nos enfrentaremos a situaciones difíciles, pero también tenemos que mantener de alguna manera el ADN y la esencia de la F1, que es la competición, y no debemos olvidarnos de la F1 y el automovilismo".

“Es importante observar claramente todos los detalles y tomar una decisión racional que se haya basado en todas las consideraciones, y no en las emociones".

Binotto cree que no es buen momento para tomar decisiones tan importantes.

"No, claramente no. Se necesita también tener una visión a largo plazo. Es importante que miremos hacia adelante y nos aseguremos de tomar la decisión adecuada con las prioridades adecuadas".

Binotto fue una de las personas que apoyó la decisión de posponer el cambio de reglas de 2021 a 2022, y considera que era una medida necesaria.

"Creo que fue la mejor decisión que se pudo tomar, porque fue una decisión responsable. Creo que la situación y la emergencia a la que nos enfrentamos es la prioridad, y no solo podemos actuar según el interés de un solo equipo, tampoco de Ferrari”.

“Si lo pensamos bien, sabemos que sería muy precipitado desarrollar dos coches para 2021, así que creo que al final eso era lo mejor".

Galería Lista Años 50. La Indy 500 aumentaba la actividad en primavera 1 / 11 Foto de: LAT Images En la F1 "Eurocéntrica", las carreras en primavera parecían inevitables. Porque, si se hubiera limitado a los meses de verano, la temporada se habría reducido mucho. Por lo tanto, no parece sorprendente que durante el primer campeonato del mundo en 1950 dos carreras se hiciera en mayo: la primera de Silverstone (13 de mayo) y la de Mónaco (día 27). Además había que contar con las 500 Millas de Indianápolis 500, que pasó a contar para el mundial de Fórmula 1, aunque estaban sujetas a requisitos técnicos diferentes a los de la F1 y los equipos y pilotos del Gran Circo no las disputaban. En la foto: Juan Manuel Fangio durante la carrera en Silverstone 1951-1952 años. Dos carreras en primavera (incluida la Indy 500) 2 / 11 Foto de: LAT Images En 1951 se estableció un récord que hasta este año no se había roto. Aquella temporada, el Gran Premio de Suiza que abría el curso se disputó el 27 de mayo. Desde entonces, durante casi 70 años, la F1 no ha empezado la temporada tan tarde. Aunque una vez estuvo muy cerca del récord: en 1963, el Gran Premio de Mónaco abrió la temporada el 26 de mayo. En la foto: Stirling Moss en el Gran Premio de Suiza de 1951 1953-1954. Solo la Indy 500 3 / 11 Foto de: IndyCar Series Ya en 1952 se produjeron cambios importantes: la carrera de Gran Bretaña se trasladó a julio, y la carrera en Mónaco desapareció del calendario durante tres años. Como resultado, en 1953 y 1954, la única carrera del mundial en primavera fue la carrera de las 500 millas de Indianápolis (en la foto aparece su salida). Años 50. La temporada empezaba a principios de año 4 / 11 Foto de: LAT Images Durante dos años en la primavera no hubo una sola carrera "real" de F1 pero, a su vez, el campeonato empezaba en invierno. De 1953 a 1958, la temporada arrancó con el Gran Premio de Argentina a mediados de enero. En la foto: Luigi Musso y Juan Manuel Fangio en la carrera en Argentina en 1956, celebrada el 22 de enero. Años 60. Una carrera en primavera (a veces dos) 5 / 11 Foto de: LAT Images Desde 1955, el Gran Premio de Mónaco se celebra anualmente y, casi siempre, en mayo (antes de la guerra, la carrera en el Principado podía tener lugar en abril y agosto). Desde entonces, al menos esa carrera ha estado en el calendario durante la primavera. Un poco más tarde, a finales de mayo, comenzó a celebrarse el Gran Premio de Holanda, cuya fecha anterior variaba entre junio y agosto. Sin embargo, en la mitad de temporadas de la década de los 60, la F1 se limitó a una sola carrera en primavera: la mayoría de las veces fue el GP de Mónaco. En la foto: Graham Hill en el Gran Premio de Mónaco de 1964 Años 60. El mundial, ¡en Año Nuevo! 6 / 11 Foto de: LAT Images Además, la temporada empezaba a veces muy pronto. De 1965 a 1968, se llevaron a cabo tres grandes premios de Sudáfrica, uno de los cuales se hizo el 2 de enero y dos... ¡el 1 de enero! En la foto: Jim Clark en el Gran Premio de Sudáfrica 1968 Años 70. Aumenta el número de carreras en primavera 7 / 11 Foto de: LAT Images A finales de los años 60, la carrera en Sudáfrica se pasó a marzo, y en mayo empezó a ser habitual el Gran Premio de España. Desde entonces, hay varias carreras en esos meses. En la foto: el Gran Premio de España de 1970 en el Jarama Años 70. La temporada comienza en invierno 8 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Al mismo tiempo, la Fórmula 1 siguió compitiendo en invierno. Hubo más temporadas que empezaban el 1 de enero, pero durante más de 10 años (desde 1972) el mundial comenzó con el Gran Premio de Argentina y Brasil. A veces ambas carreras se hicieron en enero, a veces una de ellas en febrero. En la foto: el inicio del Gran Premio de Argentina de 1979, que abrió la temporada un 21 de enero Desde 1983, el mundial empieza en marzo 9 / 11 Foto de: BMW AG Solo desde 1983 comenzó la tradición de abrir la temporada en marzo (aunque a veces la primera carrera se celebró a principios de abril). Durante mucho tiempo, el mundial empezó en Brasil, y en 1996 el Gran Premio de Australia cambió no solo de Adelaida a Melbourne, sino también del final del calendario al principio. En la foto: Nelson Piquet en el Gran Premio de Brasil 1983 Años 2000. La primavera, la etapa más ocupada para los pilotos 10 / 11 Foto de: LAT Images La primavera se ha convertido en la parte del año más estresante para los pilotos y equipos de F1 en la primera década del siglo XXI. Durante 10 años, de 2001 a 2010, más de la mitad de las temporadas tuvieron nada menos que 8 carreras en primavera. Luego pasaron a seis hasta este año, que deberían haber sido siete... y serán 0. En la foto: el accidente de Ralf Schumacher y Rubens Barrichello en el Gran Premio de Australia 2002 2020. Por primera vez, sin carreras hasta junio o julio... 11 / 11 Foto de: Erwin Jaeggi Nadie puede saber al 100% cuándo y dónde empezará la temporada 2020. Pero una cosa es segura: ¡nunca había empezado tan tarde el mundial!

*Cuando hablamos de primavera, nos referimos a marzo, abril y mayo. En España, la primavera suele empezar la tercera semana de marzo, por lo que el GP de Australia suele hacerse en lo que se considera invierno, pero en esta galería hablamos sobre todo de marzo, abril y mayo.