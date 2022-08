Ferrari explica el porqué de su falta de fiabilidad en el motor

Cargar el reproductor de audio

Dos años de camino por el desierto después de que llegar a un acuerdo secreto con la FIA en relación a una ilegalidad en su anterior unidad de potencia, Ferrari ha vuelto a destacar en uno de los aspectos en los que más ha éxito les ha dado a lo largo de la historia de la Fórmula 1: el motor.

El 066/7, que es el acrónimo del proyecto rebautizado internamente como 'Superfast', es uno de los factores que ha devuelto a Ferrari a la lucha por las victorias en la temporada 2022 de la Fórmula 1, pero a su vez también ha sido su mayor dolor de cabeza.

A las grandes actuaciones se han añadido, de forma ocasional, pero frecuente, una fragilidad que ha evitado varias victorias potenciales en la primera parte de la temporada para el equipo de Maranello, afectando tanto a Charles Leclerc como a Carlos Sainz.

Ambos pilotos de Ferrari se vieron obligados a montar su cuarta unidad de potencia antes de llegar al parón de verano, sufriendo sus respectivas sanciones. Eso no es una buena noticia, también porque Mattia Binotto ha admitido que algunos cambios tardarán meses en llegar.

Sin embargo, el de Maranello, ante los micrófonos de Motorsport.com, explicó por qué los técnicos del equipo italiano prefirieron centrarse más en el rendimiento, prestando probablemente menos atención a la fiabilidad.

"No creo que hayamos empujado demasiado en ese aspecto, porque nunca es suficiente en cuanto al rendimiento, pero sí que hemos lo hemos priorizado sobre la fiabilidad", admitió Binotto.

"Luego hay que recordar que también en el frente de la unidad de potencia ha habido una serie de restricciones en el número de horas que se puede usar el banco de pruebas, y esas restricciones obviamente han tenido un impacto en nuestro trabajo".

"Cuando no había límites, bastaba con aumentar las horas de trabajo en el banco de pruebas, tanto en términos de rendimiento como de fiabilidad, pero ahora, con las limitaciones de horas, te ves obligado a tomar decisiones", añadió Binotto.

Después de dos temporadas sin éxito, Ferrari era consciente de que tenía que ponerse al día en ese aspecto, especialmente respecto a Mercedes y Honda. Por ello, el departamento de motores dedicó la mayor parte de su tiempo a trabajar en un motor más potente que colocase a Sainz y Leclerc en la lucha por las victorias tanto en esta campaña como en las siguientes.

"Llevamos los límites del rendimiento más allá de lo que lo habríamos hecho con un plan de fiabilidad normal, y esto fue así porque sabíamos que era importante alcanzar a nuestros rivales antes de que llegara la congelación de rendimiento, ya que sobre los problemas de fiabilidad aún podremos seguir trabajando más adelante".

"Con esto no quiero decir que llegáramos a la primera carrera del curso pensando que no éramos muy fiables, ese no era el caso. En las pruebas de invierno no surgieron problemas, pero a su vez sabíamos que no teníamos una situación ideal".

"Además, los problemas que tuvimos en pista y que no habían surgido en las simulaciones del banco de pruebas creo que son problemas típicos de un proyecto nuevo, por lo que siempre hay que tenerlos en cuenta, entonces no me sorprende lo que ha pasado", concluyó Binotto.