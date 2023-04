Ferrari compara el criterio de la FIA para sancionar a Sainz y Alonso

Cargar el reproductor de audio

El final de la carrera del Gran Premio de Australia 2023 de Fórmula 1 se vio empañado con un fuerte accidente en el que varios monoplazas estuvieron involucrados. Aunque hubo diferentes golpes, uno de los que generó el caos fue el toque entre Fernando Alonso y Carlos Sainz, en donde el español de Ferrari golpeó por detrás al de Aston Martin, dejando al dos veces campeón del mundo del revés.

Por eso, los comisarios decidieron sacar la bandera roja y detener la prueba con solo una vuelta restante, imposibilitando a los pilotos mejorar sus resultados porque completarían la cita bajo el régimen de coche de seguridad. Además, durante ese tiempo de espera en el pitlane, la FIA anunció una sanción de cinco segundos al madrileño, que se traducía en acabar último puesto que todo el pelotón finalizaría muy compactado.

El enfado por la radio de Carlos Sainz era evidente, y cuestionaba la dureza de la penalización porque era consciente de que eso le enviaba a la cola de la clasificación. Sobre eso habló el director de los de Maranello, Fred Vasseur, quien aseguró que no iban a recurrir el castigo porque era "un incidente en la pista".

"No, no soy un gran fan de eso [recurrir], pero es un incidente en pista, siempre hay dos coches implicados y hay dos maneras de verlo, pero seguro que hoy, viniendo de Ferrari y siendo el director del equipo de Carlos [Sainz], mi posición no es la misma que la de otros en el paddock", comentó el francés.

Sin embargo, el jefe de los del Cavallino Rampante citó la diferencia entre lo que tardaron en anunciar la sanción de Fernando Alonso en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí y en decidir la penalización a su piloto: "La semana pasada tardaron 30 vueltas en decidir si Alonso estaba en el box o no [aunque en realidad quería decir si sus mecánicos tocaron el coche], hoy han tardado cinco segundos".

"En ese tipo de situaciones [en el accidente de la resalida] se puede discutir durante horas sobre quién es el responsable y, desde mi punto de vista, fue como un incidente en la primera vuelta, exactamente igual que en la primera salida", continuó Fred Vasseur. "Sin embargo, mi frustración es más por tomar una decisión antes del final, antes de que podamos escucharles [a los pilotos], cuando sabemos que solo nos queda una vuelta detrás del coche de seguridad".

"Habría tenido sentido esperar al final de la carrera y discutir con ellos exactamente lo que vieron", expresó el máximo responsable de Ferrari. "No ha cambiado nada el podio y no ha sido un drama. El fin de semana pasado se tardó en tomar una decisión, hoy con Carlos fue rápido con sus cinco segundos".

El director de los italianos también entendió el enfado del madrileño cuando le comunicaron por la radio su sanción: "Hay que entender la situación, que tuvo que hacer una parada en boxes adicional al principio con la primera bandera roja, que no estábamos, y luego tuvo una buena remontada, su ritmo era muy fuerte y muy consistente".

"Regresó no muy lejos del podio, y después, perderlo así, no de la nada, pero antes del final, puedo entender perfectamente sus sentimientos y el hecho de que estaba en estado de shock con eso", concluyó el jefe de Ferrari.

