Ferrari cambia parte del motor de Leclerc antes de la carrera de Bahrein

Apenas una hora antes del inicio de la carrera inaugural del 2023, la FIA confirmó que Ferrari había cambiado la batería de la unidad de potencia del monoplaza de Charles Leclerc por precaución tras detectar un fallo en la mañana del domingo. De esta forma, el equipo de Maranello se convierte en el primero de toda la parrilla en cambiar uno de los componentes de su motor.

Al ser solo la segunda unidad, el piloto monegasco no penalizará y saldrá desde la tercera posición de la parrilla en el Gran Premio de Bahrein, por detrás de los dos Red Bull y por delante de su compañero, Carlos Sainz, y el sorprendente Aston Martin de Fernando Alonso.

En declaraciones para DAZN F1, Marc Gené, explicó lo sucedido: "Esta mañana, al hacer el control, ya que ayer no vimos nada, al poner el coche en marcha y hacer los controles hemos visto una anomalía en la batería, nada que creamos que sea grave".

"Pero como podemos rotar dos, esta la vamos a enviar a Maranello para analizarla profundamente y ponemos ahora una nueva. No debería cambiar nada, son nuevas las dos, no tenía prácticamente uso y no va a afectar al rendimiento", concluyó el de Ferrari.

Cabe recordar que la temporada pasada, los italianos construyeron un coche realmente competitivo, pero se vieron gravemente lastrados por la falta de fiabilidad de su unidad de potencia, por lo que empezar cambiar elementos de una forma tan prematura, podría empezar encender las alarmas en el equipo, que aseguró haber resuelto todos sus problemas durante el invierno.

El año pasado, los de Maranello arrancaron el curso con un monoplaza muy veloz y, en este 2023, pese a que en pretemporada y en los primeros entrenamientos libres del GP de Bahrein no fueron demasiado rápidos y las expectativas se redujeron drásticamente, en la clasificación, tanto Leclerc como Sainz, demostraron tener ritmo y no terminaron muy lejos de los dos Red Bull.

No obstante, la gran duda del SF-23 se centra en su ritmo de carrera, ya que al igual que algunos de sus predecesores, parece que sufre en exceso con la degradación de los neumáticos, lo que podría poner en jaque las opciones de Ferrari para luchar por la victoria o incluso aguantar el podio este domingo en el Circuito Internacional de Sakhir.

