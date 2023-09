Ferrari F1 aclara el malentendido de quién es su director técnico

Tras la marcha del máximo responsable del equipo, Mattia Binotto, a principios de este año, la escudería italiana no tenía un director técnico oficial de chasis, un puesto que llevaba vacante un tiempo. Durante bastantes meses se rumoreó con que Enrico Cardile, que fue el responsable del chasis desde el inicio de 2021, asumiría el papel de director técnico del conjunto cuando Fred Vasseur llegase al mando, pero tal movimiento nunca se anunció, y Ferrari continuó refiriéndose a Cardile como su jefe de chasis.

Sin embargo, antes del Gran Premio de Italia, el francés aclaró la estructura técnica y dijo que, aunque no se había hecho público antes, tenían claro desde hace tiempo el trabajo que ocuparía Cardile. Cuando Motorsport.com le preguntó al máximo responsable de los de Maranello sobre el puesto que tenía el ingeniero, Fred Vasseur dijo: "No sé de dónde viene la historia, porque el organigrama de la empresa es clarísimo".

"Todos los que trabajan en la parte del chasis dependen al final de Enrico Cardile y, para mí, él es el director técnico", comentó el galo. "Si quieres añadir algo, él es el director técnico de la parte del chasis, y tenemos, en paralelo, a Enrico Gualtieri, que es el director técnico de la parte del motor".

"Me preguntaron la semana pasada en Zandvoort, cuando la gente me puso sobre la mesa tener dos directores técnicos, pero dije que es como todas las demás organizaciones de Fórmula 1. [Mercedes] Tienen un director técnico en Brackley y otro en Brixworth, o [Alpine] tienen uno en Viry-Chatillon y otro en Enstone", dijo. "No puedes tener al mismo tipo haciendo de director técnico de los dos lados".

"Y al menos por nuestra parte, está clarísimo que tenemos a Enrico Cardile que es el director técnico del chasis, y a Enrico Gualtieri, que es el director técnico de la unidad de potencia", explicó Fred Vasseur. "No sé de dónde viene el malentendido, porque sobre el papel está clarísimo".

Esa confirmación de los puestos de trabajo en Ferrari se produce en un momento en el que el equipo sigue adelante con su campaña de contratación para añadir más personal técnico de alto nivel. El jefe de los italianos dijo que el deseo de encontrar más trabajadores no era un reflejo de su sensación de que la estructura técnica no fuera la adecuada.

"No es que sea débil lo que hay", comentó. "Es que el ADN de la competición hace que tengas que mejorar. Aunque la organización esté ganando hoy, hay que tener la mentalidad de hacerlo mejor, porque si en un momento dado empiezas a dejar de mejorar, estás muerto".

"Estamos en ese proceso. Estamos contratando porque todavía tenemos margen con el límite de costes, y lo haremos como es debido", aseguró el máximo responsable de la escudería más laureada de la historia de la Fórmula 1. "Es bastante crucial para nosotros hacer ese movimiento".

