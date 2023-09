Sainz asegura que Ferrari F1 detectó los problemas de coche

La Fórmula 1 aterriza en un lugar muy especial para disputar el Gran Premio de Italia 2023, el circuito de Monza, y como es de esperar, las ilusiones de los aficionados están puestas en lo que el equipo Ferrari pueda hacer. Los italianos arrastran una racha negativa desde el comienzo del año, y con tan solo tres podios por parte de Charles Leclerc, se tienen que conformar con ser el cuarto clasificado en la general de constructores, sin la sensación de poder pelear contra los todopoderosos Red Bull, Mercedes y Aston Martin.

Sin embargo, los de Maranello han comenzado a trabajar en el coche de 2024 para revertir la situación, como explicó Carlos Sainz durante el día previo a que comiencen a rodar los monoplazas: "Creo que ya entendemos lo que queremos introducir en el coche del año que viene, y qué características queremos que tenga. Estamos centrados en conseguirlo, con trabajo en el simulador, en el túnel de viento, incluso quitándonos tiempo en los entrenamientos libres para seguir experimentando con cosas para el monoplaza del próximo curso".

"Seguimos peleando en el mundial de constructores con Mercedes y Aston Martin, y creemos que podemos estar arriba si hacemos el trabajo a la perfección, pero también ocurre que estamos usando las prácticas para probar esas cosas", dijo el madrileño. "No es ningún secreto que este año nos ha costado mantener el coche en la pista, especialmente en condiciones impredecibles, con viento y cuando pasas un largo tiempo en la curva".

"También hemos tenido problemas con los neumáticos, pero ahora entendemos cuáles son los contratiempos, y veremos si el próximo año podemos ponerlo todo junto y crear un mejor monoplaza", comentó el piloto español, quien confía en Ferrari y sus ingenieros. "Al final, lo mejor son las simulaciones y el túnel de viento, porque en la pista es muy difícil asegurarse de lo que haces por ir con neumáticos diferentes en un corto espacio de tiempo. Debemos confiar en el proceso y en nuestras simulaciones, y en el feedback de los pilotos, que son los que dicen lo que se necesita".

El miembro del conjunto italiano disputará por tercera ocasión la prueba en Monza vestido de rojo, y aunque prevé que las posiciones pueden variar mucho con pocas décimas, está seguro en que será algo "especial" al estar con los tifosi: "Ser piloto de Ferrari en Monza es especial, y es una de las mejores cosas que te pueden pasar como piloto de carreras, así que estoy centrado en disfrutar el momento, el presente, y de darme cuenta de la oportunidad que tengo como piloto".

"Creo que no será un fin de semana tan complicado, aunque ya no hay una zona media, sino una zona alta de la parrilla, con un equipo que es Red Bull y que domina, así que es muy complicado de predecir, porque una décima arriba o abajo se traduce en el podio o fuera de los puntos, veremos", dijo antes de que se le preguntara si alguien podrá igualar la racha de triunfos de Max Verstappen en el futuro.

"No me preocupo por eso, si lo han conseguido es porque han hecho un trabajo increíble, y necesitas darlo todo. No recuerdo si Max [Verstappen], si Red Bull o cualquier otro lo hace, en Fórmula 1 todo puede pasar porque es un deporte en el que es imposible de predecir lo que va a pasar", concluyó el español.

