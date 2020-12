El Ferrari del año que viene cambiará su nombre. En la temporada 2021, los equipos acordaron mantener los coches actuales actualizados según el reglamento, y por ello Red Bull añadirá una B al acrónimo de su monoplaza y pasará a llamarlo RB16B.

En Maranello, sin embargo, han considerado oportuno abandonar el nombre que dejará malos recuerdos, el del SF1000 con el que han completado una temporada para el olvido, para pasar a un SF21 más sencillo.

La base del monoplaza será la misma que la de este año, aunque modificada en cuanto a aerodinámica y con un motor completamente nuevo, que los del Cavallino esperan que les ayude a remontar el vuelo después de acabar sextos en el campeonato de constructores.

¿Cuándo se presentará el coche de Ferrari para la F1 2021?

El nuevo monoplaza de Ferrari no se presentará como de costumbre, con un acto unos días antes o en la semana previa a los test de pretemporada. En 2021, el coche rojo se verá directamente en la pista del Circuit de Barcelona el 1 de marzo, en la jornada inaugural de las pruebas de invierno previstas en la pista catalana que durarán hasta el 3 de marzo.

En febrero, sin embargo, Ferrari sí presentará a sus dos pilotos, Charles Leclerc y Carlos Sainz, a los patrocinadores y socios del equipo, así como a los periodistas, a pesar de que el español ya disfrutó de su primer día como piloto Ferrari este jueves en Maranello.

(antes de seguir leyendo, mira cómo han sido las anteriores presentaciones de Ferrari)

¿Por qué el Ferrari de 2021 se llamará SF21?

Hablando con algunos medios en Maranello, el director del equipo Mattia Binotto explicó los planes de Ferrari para la pretemporada.

“Ya decidimos el nombre del coche del año que viene. Se llamará SF21", declaró.

“Es un nombre muy simple, porque creemos que el próximo año es un año de transición a 2022. Así que mantendremos el SF21 como nombre del monoplaza. Sin duda será un coche parcialmente congelado, con el mismo chasis que en 2020".

“Organizaremos de manera diferente la presentación del coche el próximo año. Organizaremos primero un evento donde presentaremos el equipo y nuestros pilotos a nuestros aficionados, a nuestros socios y a los periodistas".

“Pero vamos a organizar un segundo evento, y podría ser directamente en los test de invierno en Barcelona, ​​donde presentaremos el coche. Este año se hará de una manera diferente".

Una de las principales esperanzas de progreso de Ferrari para 2021 es que un motor completamente les permita eliminar el déficit de potencia que sufrieron esta temporada.

Binotto dijo que en el banco de pruebas parecen ver signos esperanzadores, y que confía en que Ferrari no tendrá el peor motor el próximo año.

"Puedo confirmar que el motor está funcionando bien en el banco de pruebas", declaró. “Creo que en términos de rendimiento, avanzó bien respecto a lo que ha sido 2020".

“Creo que el motor volverá a ser competitivo. Creo que no seremos los peores de la parrilla en cuanto a potencia, y esa es la sensación que tengo de las cifras que he visto en el banco de pruebas. Pero no puedo saber cómo lo haciendo los demás, o cuánto han progresado".

Binotto también dijo que el SF21 abordaría un punto débil clave del SF1000 de este año, con una eficiencia aerodinámica mejorada que ha sido clave en los cambios.

"Tratamos de abordar de la mejor manera al menos los puntos débiles del coche de 2020 para el próximo año", dijo.

“Obviamente uno es el motor, pero la resistencia al avance (drag) del coche de 2020 fue muy, muy alta en 2020. Y creo que, mirando el monoplaza de 2021, eso se ha abordado".

