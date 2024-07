Oficial: Famin dejará de ser director de Alpine F1 tras el verano

El conjunto francés anunció que Bruno Famin dejará de ser el director del equipo a finales de agosto, y se espera que el máximo responsable de Hitech, Oliver Oakes, sea su sustituto. El galo fue contratado por Alpine en 2022, antes de convertirse el director interino tras el despido de Otmar Szafnauer, pero las especulaciones sobre su posición en medio de los numerosos cambios por el nuevo asesor, Flavio Briatore, se intensificaron al comenzar el Gran Premio de Bélgica 2024 de Fórmula 1.

Motorsport.com informó que se avecinaba un cambio en ese puesto, y Bruno Famin lo confirmó en la rueda de prensa durante el viernes en Spa-Francorchamps, aunque no nombró a su sustituto, y poco después, Alpine hizo público este comunicado: "Alpine F1 Team puede confirmar que Bruno Famin dejará su actual cargo de director de equipo de la división de Fórmula 1 a finales de agosto. Bruno se encargará de todas las demás actividades automovilísticas del Grupo Renault en Viry-Chatillon. Se anunciará un nuevo director de equipo a su debido tiempo".

Bruno Famin continuará trabajando para Alpine, y supervisará su fábrica de motores de Viry-Chatillon mientras Renault evalúa si sigue adelante con su plan de convertir al conjunto en una escudería cliente, además de estar a cargo de sus proyectos del WEC y Fórmula E [como Nissan]: "Durante el último año, he estado duplicando mis actividades con el papel de vicepresidente de deportes de motor, donde estoy dirigiendo Viry-Chatillon con todos los proyectos [del Mundial] de Resistencia, Dakar, Fórmula E que estamos gestionando allí".

"Además, soy el director general del equipo Alpine F1, y estoy considerando las apuestas del nuevo proyecto, sobre Viry. Creo que sería mucho más útil para la empresa dedicar mi tiempo, concentrar mi tiempo a las actividades de Viry", dijo. "Me refiero a todas las demás actividades automovilísticas y al proyecto de transformación, si se confirma, porque tendrá un impacto enorme para toda la gente de Viry, no olvidemos que las personas allí están haciendo un trabajo increíble".

"Todos sabemos que desde 2014 no tenemos el mejor motor, pero es uno de los que más ha mejorado, y ahora todavía no estamos en lo más alto, pero la mejora había sido muy buena y el trabajo que se está haciendo en Viry para preparar el motor de 2026 es increíble", aseguró. "Nos hemos fijado objetivos muy altos y confío en que podamos alcanzarlos, las cifras que hemos obtenido en el banco de potencia son muy buenas".

"Toda la gente está muy implicada, es muy profesional, muy capacitada, y es una situación muy difícil la que se vive, creo que toda la gente de allí [merece] que les dediquemos el tiempo necesario para estar con ellos en este proyecto, que es enorme", explicó Bruno Famin, quien insistió en que no tenía "ningún problema" con Flavio Briatore.

"Tenemos un nuevo consejero ejecutivo desde hace tiempo. No tengo ningún problema con Flavio, en el poco tiempo que pasamos juntos, no tengo ningún problema, todo el mundo le conoce, tiene su camino, sus propios objetivos, no tengo ningún problema, pero creo que será más claro por ese lado si dejo el papel de director del equipo en Alpine F1, y dedicaré mi tiempo y dejaré ese puesto a finales de agosto".

El francés también sugirió que el plan de convertir a Alpine en un equipo cliente y dedicar recursos adicionales a su fábrica de Enstone solo podría seguir adelante una vez que se hubiera llegado a un acuerdo con los trabajadores que forman parte de los poderosos sindicatos de Viry-Chatillon.

