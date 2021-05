"La familia Williams debería haber vendido el equipo de F1 antes"

Lowe dejó Mercedes a finales de 2016 para unirse a Williams como director técnico, además de convertirse en accionista de la escudería en la que ya trabajó entre 1987 y 1993, ganando el título de 1992 con Nigel Mansell.

Sin embargo, el regreso de Lowe a Williams resultó mucho menos exitoso, ya que el equipo se hundió en el último lugar del campeonato de Constructores en 2018. Los retrasos en la construcción y el diseño del coche de 2019 le llevaron a tomarse un tiempo de reflexión antes de anunciar su salida definitiva tres meses después.

El equipo de Grove ha terminado último en el campeonato de Constructores en las tres últimas temporadas. El verano pasado se produjo un cambio de propietarios después de que la familia Williams vendiera sus acciones a Dorilton Capital y abandonara el equipo.

En el podcast Beyond the Grid, Lowe dijo que se alegró cuando escuchó que el equipo había sido vendido y que la familia Williams se iría.

"Es lo que necesitaban hacer desde hacía mucho tiempo y, para ser sinceros, deberían haberlo hecho antes, por todo tipo de razones que no tenían que ver con nadie en particular", dijo Lowe.

Los horarios de este fin de semana: Horarios y dónde ver el GP de Portugal 2021 de Fórmula 1

"El equipo había entrado en una espiral muy negativa desde el punto de vista financiero. Cuando yo estuve allí, vi cómo se iba hundiendo en esa espiral cada vez más, y la verdad es que era bastante angustioso".

"No había otro final que no fuera una venta. Así que lo mejor era cortarlo y seguir adelante antes de que todo se acabara".

"Estoy muy contento de que el equipo haya sido vendido por un precio razonable para que Claire [Williams] y sus hermanos se vayan con algo de las grandes cosas que la familia logró a lo largo de los años, y el nombre se mantenga".

"Tienen nuevos inversores que traerán el dinero necesario para sacarlo adelante e invertir la dirección de esa espiral, que será un proceso largo. La gente con paciencia les llevará hasta allí".

Lowe dijo durante el podcast que su segunda etapa en Williams fue "un período en el que realmente no me gusta pensar" y que "no disfrutó" de ese tiempo en Grove, calificándolo como "un trabajo realmente duro sin ninguna recompensa".

El británico considera que algunos problemas de la escudería vienen de muy lejos, más allá de su llegada, pues cree que la unidad de potencia Mercedes que montaron desde el cambio de reglamento en 2014 enmascaró muchos de ellos.

"Williams se benefició desde 2014 del mejor motor con mucha diferencia, así que eso dio algunas, digamos, falsas impresiones de rendimiento", apuntó Lowe.

"Estaban viviendo de otras ventajas heredadas que desaparecieron gradualmente. Cuando la organización empieza a perder el rumbo porque no ha recibido la inversión adecuada o no ha tomado las decisiones correctas, no hace de golpe coches malos. El desenrollado es igual de lento que el enrollado".

"Deseo a Williams todo lo mejor con sus nuevos propietarios. Es estupendo que tengan dueños con financiación, porque al final, se necesita financiación para todo esto".

Todos los coches de Williams en F1

1975-76: Williams FW 1 / 52 Foto de: Bernard Cahier / The Cahier Archive Pilotos: Arturo Merzario, Jacques Laffite, Ian Ashley, Tony Brise, Damien Magee, François Migault, Ian Scheckter, Renzo Zorzi, Jo Volanthen. 1975-76: Williams FW04 2 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Arturo Merzario, Jacques Laffite, Lela Lombardi, Ian Scheckter, Renzo Zorzi, Emilio Zapico. 1976: Williams FW05 3 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Chris Amon, Tom Belso, Hans Binder, Warwick Brown, Jacky Ickx, Masami Kuwashima, Michel Leclere, Arturo Merzario. 1978-79: Williams-Cosworth FW06 (1º construido por el equipo) 4 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alan Jones, Clay Regazzoni. 1979-81: Williams-Cosworth FW07 5 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alan Jones, Clay Regazzoni, Emilio de Villota, Kevin Cogan, Rupert, Keegan, Geoff Lees, Desiré Wilson. 1980: Williams-Cosworth FW07B 6 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alan Jones, Carlos Reutemann 1981-82: Williams-Cosworth FW07C 7 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alan Jones, Carlos Reutemann, Mario Andretti, Keke Rosberg. 1982: Williams-Cosworth FW08 8 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Derek Daly, Keke Rosberg. 1983: Williams-Cosworth FW08C 9 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Keke Rosberg, Jacques Laffite, Jonathan Palmer. 1983-84: Williams-Honda FW09 10 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jacques Laffite, Keke Rosberg. 1984: Williams FW09B 11 / 52 Foto de: Williams F1 Pilotos: Jacques Laffite, Keke Rosberg. 1985: Williams-Honda FW10 12 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Keke Rosberg. 1986: Williams-Honda FW11 13 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Nelson Piquet. 1987: Williams-Honda FW11B 14 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Riccardo Patrese, Nelson Piquet. 1988: Williams-Judd FW12 15 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Martin Brundle, Jean-Louis Schlesser, Riccardo Patrese. 1989: Williams-Renault FW12C 16 / 52 Foto de: Renault Pilotos: Riccardo Patrese, Thierry Boutsen. 1989: Williams-Renault FW13 17 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Thierry Boutsen, Riccardo Patrese 1990: Williams-Renault FW13B 18 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Thierry Boutsen, Riccardo Patrese. 1991: Williams-Renault FW14 19 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Riccardo Patrese. 1992: Williams-Renault FW14B 20 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Riccardo Patrese. 1993: Williams-Renault FW15C 21 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Damon Hill, Alain Prost. 1994: Williams-Renault FW16 22 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Damon Hill, Ayrton Senna, David Coulthard, Nigel Mansell. 1994: Williams-Renault FW16B 23 / 52 Foto de: LAT Images Pilotos: Damon Hill, David Coulthard, Nigel Mansell. 1995: Williams-Renault FW17 24 / 52 Foto de: LAT Images Pilotos: David Coulthard, Damon Hill. 1995: Williams-Renault FW17B 25 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Damon Hill, David Coulthard. 1996: Williams-Renault FW18 26 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Damon Hill, Jacques Villeneuve. 1997: Williams-Renault FW19 27 / 52 Foto de: LAT Images Pilotos: Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve. 1998: Williams-Mecachrome FW20 28 / 52 Foto de: LAT Images Pilotos: Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve. 1999: Williams-Supertec FW21 29 / 52 Foto de: LAT Images Pilotos: Ralf Schumacher, Alessandro Zanardi. 2000: Williams-BMW FW22 30 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ralf Schumacher, Jenson Button. 2001: Williams-BMW FW23 31 / 52 Foto de: BMW AG Pilotos: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher. 2002: Williams-BMW FW24 32 / 52 Foto de: BMW AG Pilotos: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher. 2003: Williams-BMW FW25 33 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Marc Gené. 2004: Williams-BMW FW26 34 / 52 Foto de: BMW AG Pilotos: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Marc Gené, Antonio Pizzonia. 2005: Williams-BMW FW27 35 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mark Webber, Nick Heidfeld, Antonio Pizzonia. 2006: Williams-Cosworth FW27 36 / 52 Foto de: Alessio Morgese Pilotos: Nico Rosberg, Mark Webber, Alex Wurz. 2007: Williams-Toyota FW29 37 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Rosberg, Alexander Wurz, Kazuki Nakajima 2008: Williams-Toyota FW30 38 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Rosberg, Kazuki Nakajima. 2009: Williams-Toyota FW31 39 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Rosberg, Kazuki Nakajima. 2010: Williams-Cosworth FW32 40 / 52 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Rubens Barrichello, Nico Hülkenberg. 2011: Williams-Cosworth FW33 41 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rubens Barrichello, Pastor Maldonado. 2012: Williams-Renault FW34 42 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Pastor Maldonado, Bruno Senna. 2013: Williams-Renault FW35 43 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Pastor Maldonado, Valtteri Bottas. 2014: Williams-Mercedes FW36 44 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Valtteri Bottas. 2015: Williams-Mercedes FW37 45 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Valtteri Bottas. 2016: Williams-Mercedes FW38 46 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Valtteri Bottas. 2017: Williams-Mercedes FW40 47 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lance Stroll, Felipe Massa, Paul di Resta. 2018: Williams-Mercedes FW41 48 / 52 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Pilotos: Sergey Sirotkin, Lance Stroll. 2019: Williams Racing FW42 49 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: George Russell y Robert Kubica 2020: Williams FW43 en pretemporada 50 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pilotos: George Russell y Nicholas Latifi 2020: Williams FW43 51 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: George Russell y Nicholas Latifi 2021: Williams FW43B 52 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pilotos: Nicholas Latifi y George Russell