La "extraña" prueba de Alpine F1 con Doohan y Mick Schumacher

El equipo Alpine anunció que Jack Doohan sería su nuevo piloto titular para la temporada 2025 de Fórmula 1 después de la marcha de Esteban Ocon, aunque la elección de los franceses no estuvo tan clara, ya que Mick Schumacher era uno de los candidatos a hacerse con ese hueco, ya que contaba con la experiencia de estar durante dos años en el Gran Circo.

Antes de que se hiciera oficial realizaron juntos una jornada de pruebas en el circuito de Paul Ricard con el A522, algo que estaba permitido gracias al reglamento TPC [Pruebas de Coches Anteriores], y el australiano aseguró que fue una sensación "extraña", ya que eran amigos desde la infancia por la relación de sus padres, Mick Doohan y Michael Schumacher.

Todo ocurrió antes de la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña, en el mes de julio, y algunos meses después, cuando se confirmó su salto como titular, dijo: "Fue extraño. En mi caso, me limité a mis asuntos, no pensaba en otra cosa que no fuera, al fin y al cabo, subirme al coche y conducir tan rápido como pudiera".

"No importa quién esté a mi lado. No significa que vaya a ser diferente fuera del coche, pero cuando me subo, tengo la mentalidad de ir lo más rápido posible", explicó Jack Doohan. "Sea cual sea el resultado de eso, creo que me posicioné para asegurarme de ser el primero en la lista para conseguir este asiento, independientemente de quién estuviera a mi lado".

Más allá de lo que fue esa prueba en la que Alpine quizá se decidió por él, el australiano habló sobre el momento en el que vio posible llegar a la escudería en la temporada 2025: "Después del primer trimestre del año, supe que había, digamos, un conejo que perseguir, una posibilidad de que pudiera luchar por esto. No había una tarea dada, había mucha gente que aún no tenían contrato y muchas cosas en marcha, así que tuve que ser muy paciente y esperar mi momento, y alimentar mis oportunidades, asegurarme de que maximizaba cada vez que me ponía al volante".

"Estoy agradecido de que la paciencia diera sus frutos, al igual que no correr, porque eso es un riesgo, pero potencialmente, si no hubiera corrido ese riesgo, esto no habría pasado", sentenció en la página web del campeonato.

