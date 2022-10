Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Japón 2022 de la Fórmula 1 terminó con polémica y confusión, ya que parece que nadie sabía a ciencia cierta si Max Verstappen era campeón del mundo después de que la carrera de Suzuka se acortase y los pilotos no llegasen a completar el 75% de las vueltas programadas.

Varios equipos creían que las reglas, que cambiaron después de la farsa del año pasado en el Gran Premio de Bélgica 2021, con el objetivo de repartir menos puntos en las carreras que no llegan a completar su distancia total, habían dejado a Verstappen a un punto de su segundo título en F1.

Sin embargo, la interpretación de la redacción del reglamento por parte de la FIA fue estricta y eso provocó que, al acabar la sesión con bandera a cuadros y cumpliendo el límite de tiempo máximo establecido por el reglamento, en lugar de detenerse el crono, se repartieran todos los puntos.

Eso fue lo que provocó que tras la sanción de cinco segundos a Charles Leclerc por sacar ventaja por fuera de la pista, que le hizo caer hasta la tercera posición, Verstappen se proclamase campeón.

Pese a las primeras confusiones, los equipos aceptaron que la aplicación de la normativa por parte de la FIA, tal y como está escrita, fue correcta, pero por otra parte aseguraron que esa nunca fue la intención de unas reglas que habían sido revisadas para evitar situaciones como esa en concreto.

El director deportivo de Alpine, Alan Permane, que trabajó junto a otros equipos y junto a la FIA para modificar esas normas de cara a 2022, dijo que el objetivo del reglamento era garantizar que los pilotos no recibiesen todos los puntos si no completaban un mínimo de vueltas (el 75% de los giros programados inicialmente).

Cuando se le preguntó si le había sorprendido que la FIA hubiese repartido todos los puntos en la carrera de Japón, dijo: "Sí, porque tengo que decir que he contribuido, junto con a personas, en la redacción de ese reglamento y sabemos qué era lo que queríamos conseguir. Pero tal y cómo se aplicó, es correcto".

El de Alpine dijo que los equipos habían respondido ante la esperpéntica carrera de Spa del curso pasado justo para asegurarse de que los puntos se repartían en relación con la duración de las carreras.

"Se hizo después de Spa porque la carrera no se podía reanudar y sólo se habían dado un par de vueltas", dijo. "Creo que quizás cogimos ese caso de forma demasiado literal. Así que tal vez tengamos que remediarlo ahora".

"Lo que han hecho es correcto según la forma en que está escrito el reglamento, pero no estoy seguro de que sea correcto teniendo en cuenta lo que realmente se pretendía".

El jefe de equipo de McLaren, Andreas Seidl, fue más duro y dijo que los equipos tenían que asumir la culpa por no haber sido más claros en la redacción del reglamento.

"Me siento responsable de esto, porque hacemos una reunión cada invierno en la que cada equipo tenga la oportunidad de plantear lagunas que no están claras en los diferentes reglamentos", dijo.

"Todavía no he entrado en detalles con el equipo, sobre cuál es exactamente la laguna de ese. Pero digamos que todo lo que hicimos junto a la FIA y la F1 después de Spa sólo es válido para las carreras que no terminen de forma normal. Y eso es algo que todos hemos pasado por alto".

"Todos somos responsables este invierno a la hora de eliminar esas lagunas, si es que hay alguna, o las diferentes interpretaciones", concluyó el de Woking.