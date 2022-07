Los equipos de F1 planean copiar el alerón de Aston Martin

Cargar el reproductor de audio

En el Gran Premio de Hungría 2022 de Fórmula 1, Aston Martin ha introducido un nuevo y agresivo alerón trasero que es una interpretación alternativa de las reglas que de manera original pretendían deshacerse de los tradicionales endplates.

La esperanza era que las reglas de 2022 impidieran la generación de vórtices en los extremos que interrumpen el flujo del aire a los coches que van por detrás y dificultan la capacidad de los perseguidores para seguirse de cerca.

Aunque preocupa que la idea de Aston Martin abra un camino para el desarrollo que podría empeorar las carreras, sus rivales dicen que no pueden considerar ese elemento en sus planes. En cambio, aseguran que si ese diseño de ala demuestra ser un verdadero paso adelante en cuanto a rendimiento, es probable que se cuestionen el hecho de copiarlo.

Cuando Motorsport.com preguntó si había alguna preocupación por la dirección del desarrollo que podría arruinar el objetivo de las reglas de 2022, el director deportivo de Alpine, Alan Permane, dijo: "Te prometo que hay otros nueve equipos que van a estudiar eso en el CFD [simulaciones por ordenador] en este momento".

"Si es más rápido, verás nueve más, imagino. No veo por qué no iba a pasar si es algo totalmente legal", continuó. "Entiendo su punto de vista sobre la intención del reglamento, pero solo queremos ir rápido y ser fiables".

"Son la FIA y la Fórmula 1 las que tienen que decidir si se han saltado la intención de las normas. Dudo que se puede hacer algo al respecto este año, pero estoy seguro que si funciona, dentro de muy pronto se verán más", aseguró Permane.

El director deportivo de Ferrari, Laurent Mekis, por su parte, añadió: "Si han preguntado a la FIA y les han dicho que es legal, entonces todo el mundo lo va a estudiar, y si es más rápido, acabará llegando a los coches".

El jefe de Red Bull, Christian Horner, dijo: "Supongo que si cumple con la normativa, que es lo principal, abre una nueva vía que es muy interesante, quizá por primera vez copiemos algo de un Aston Martin y no al revés, nunca se sabe".

La FIA y la Fórmula 1 comentaron en el pasado que si las escuderías creaban diseños que echaban por tierra la intención del reglamento para mejorar las carreras, no dudarían en actuar. Una forma de hacerlo sería que la Comisión de la Fórmula 1, formada por los equipos, la propia federación internacional y la FOM, votaran un cambio de normas que pudiera aplicarse de efecto inmediato.

Eso requeriría lo que se conoce como una supermayoría de 28 votos de 30 totales. Sin embargo, el director de Aston Martin, Mike Krack, indicó que no le preocupaba que se hicieran modificaciones en las reglas.

"Con el desarrollo de un ala o de las ideas, no se espera hasta el último momento para mostrarlo. Estuvimos en contacto con la FIA todo el tiempo para el desarrollo, para entender si sería legal, y así fue, por lo que dijimos: 'vale, vamos a por ello'", explicó.

"Creo que, al final, no hay nada especial, es una interpretación de las reglas. Desarrollamos el alerón de acuerdo con eso en conjunto con la FIA, eso es todo", continuó Krack. "No me preocupa la supermayoría ni nada sobre si las reglas se modifican, o sobre si ese tipo de diseños están permitidos, nos enfrentaremos a eso".

