El factor inevitable que todos los pilotos de F1 deben superar

A los pilotos de Fórmula 1 les gusta pensar que el talento es suficiente para llegar a la cima. Pero saben muy bien que hay factores que escapan a su control y que pueden ser igual o más de importantes para ayudarles a alcanzar ese éxito.

Por muy injusto que parezca, y por mucho que no quieran creerlo, hay un gran elemento de suerte que a menudo puede hacer o deshacer carreras, temporadas e incluso carreras.

Para algunos, la marea de la fortuna consiste en asegurarse de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Pocos pilotos, por ejemplo, habrían querido estar en la piel de Jenson Button al final de la temporada 2008, cuando Honda anunció que se retiraba de la Fórmula 1 y existía el riesgo de que no estuviera en la parrilla al año siguiente. Al final, una serie de factores conspiraron para asegurar que tuviera el mejor coche de la parrilla para el comienzo de 2009, y realizó un trabajo brillante para asegurar uno de los éxitos más memorables del campeonato de la era moderna.

Igualmente, los pilotos pueden encontrarse en circunstancias en las que, lo que parecía ser un acuerdo de ensueño, al final no se produjo. El regreso de Fernando Alonso a McLaren se vio obstaculizado por el bajo rendimiento inicial de Honda, mientras que Lewis Hamilton ha descubierto este año en Mercedes el precio que se paga cuando un equipo no se adapta a las nuevas normas.

La alineación de planetas como piloto no sólo cuenta para temporadas enteras, sino que es igualmente relevante para días en los que las situaciones que se dan en el camino pueden ayudar a conseguir actuaciones destacadas.

Todo el mundo recuerda la forma en que Max Verstappen consiguió una sensacional victoria para Red Bull en su primera aparición con el equipo en el Gran Premio de España de 2016. Sin embargo, si los compañeros de equipo de Mercedes, Lewis Hamilton y Nico Rosberg no hubieran chocado durante su batalla por el liderato al principio, esa tarde casi seguro que solo habría conseguido un podio. Sin duda impresionante, pero no tan sobresaliente.

¿Y tendría Nyck de Vries un contrato de Fórmula 1 en su haber si Alex Albon no hubiera tenido la mala suerte de caer enfermo de apendicitis en Monza, dándole al holandés una oportunidad de oro para demostrar lo que puede hacer? Es esta imprevisible influencia de factores ajenos al control de un piloto lo que también habla mucho de la temporada 2022 de Carlos Sainz en Ferrari.

Sainz ha vivido la frustración de encontrarse con el coche más competitivo de su carrera, al mismo tiempo que se encontró con las dificultades de conducción en comparación con su compañero de equipo por primera vez en su carrera. Pero también hubo algunos momentos crueles en los que, justo cuando no necesitaba que le tiraran de la manta, se encontró con que se lo quitaban todo.

Nada destaca más que el Gran Premio de Australia, cuando la salida de Fernando Alonso hacia las barreras de seguridad en la Q3 arruinó el primer esfuerzo de Sainz apenas unos segundos antes de cruzar la línea, y contribuyó a que saliera noveno el domingo. En su intento de avanzar rápidamente para recuperarse, con su compañero de equipo Charles Leclerc saliendo desde la pole position, Sainz se vio envuelto en una batalla con el tráfico y sufrió un trompo.

Ese DNF le dejó a 38 puntos de Leclerc en la clasificación, y sólo sirvió para aumentar la presión para la siguiente carrera en Imola, donde se quedó sin puntuar tras enredarse con Daniel Ricciardo. Esas dos carreras le quitaron firmemente el impulso a su temporada.

"Siento que esta temporada nunca he conseguido coger un impulso de buenos resultados como solía hacer en el pasado" Carlos Sainz

Hablando con Sainz sobre el papel de la mala suerte, reconoció que a veces puede ser muy cruel. Sin embargo, señala que no se puede evitar que la mala suerte ocurra, y hay que lidiar con ella.

"Si lo piensas, hay muchas cosas que tienen que salir bien a lo largo de una temporada", dijo mientras hablaban de las decepciones de Australia e Imola.

"El ejemplo que acabas de poner es un gran ejemplo. Si no hubiera salido atrás en Australia, probablemente no estaría cometiendo un error al luchar por P10 o P11. Esto no me habría puesto bajo tanta presión en Imola.

"Realmente creo que un piloto a lo largo de un año se ve forzado a situaciones de presión o de incomodidad, y se trata de cómo reaccionas ante ellas. Yo me sentí así al principio del año, porque no estaba en casa con el coche y no estaba conduciendo como me gustaba. No reaccioné tan bien ante las circunstancias como solía hacerlo en el pasado, y cometí un par de errores que me costaron mucho el campeonato.

"Lo de Imola, para ser justos, fue un error de Daniel, no mío, pero perdí muchos puntos y eso me hizo estar en la cuerda floja en todas las carreras al principio del año. Luego entré en una racha de carreras realmente buena después de Canadá y Silverstone. Estuve a punto de terminar P2 en Austria con un ritmo que fue igual al de Charles toda la carrera y tuve otro cero, y pierdes estos 18 puntos. Es como volver a empezar.

"Así que, en todo caso, sentí que esta temporada no conseguí entrar en una dinámica de buenos resultados como solía hacer en el pasado".

Los altibajos que la suerte depara a los pilotos es ciertamente algo que no se puede predecir, y puede afectar injustamente a unos más que a otros. Pero una de las verdades que se desprenden de ello es que demuestra por qué los mejores seguirán llegando a la cima.

Seguro que algunas victorias pueden ser ayudadas por la buena suerte; igualmente, algunos grandes éxitos pueden ser arrebatados sin ella. Pero la naturaleza aleatoria de la fortuna demuestra, en última instancia, por qué los pilotos tienen que dar lo mejor de sí mismos todo el tiempo. Sólo si están en su mejor momento cada fin de semana, los pilotos pueden minimizar el daño de cualquier desgracia, y volver a casa riendo cuando son los otros los que soportan una embriagadora dosis de infortunio.

Porque hay días en la carrera de un piloto -sólo hay que mirar a Verstappen en España en 2016, o a De Vries en Monza e incluso a Sainz en el Gran Premio de Gran Bretaña de este año- en los que las estrellas se alinearon lo suficiente para que obtuvieran la recompensa completa en una tarde en la que las cosas podrían haber sido muy diferentes. Pero en cada ocasión han tenido que dar lo suficiente para situarse en una posición en la que la suerte marcó la diferencia. La suerte nunca lo es todo.

Es la prueba perfecta de que, como dijo una vez el golfista Gary Player: "Cuanto más trabajas, más suerte tienes".