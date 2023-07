La dura realidad de Claire Williams tras dejar atrás Williams F1

Fundada en 1977 por el padre de Claire, Sir Frank Williams, la escudería de Grove cosechó grandes éxitos en las décadas de 1980 y 1990, con siete títulos de pilotos y nueve de constructores, números que en estos momentos colocan a Williams como la segunda estructura con más campeonatos de la historia de la Fórmula 1, sólo por detrás de Ferrari.

Claire Williams se convirtió en directora interina del equipo en marzo de 2013 y tomó el relevo de su padre cuando tuvo que dar un paso al lado.

Sin embargo, Claire cogió las riendas de una escudería venida a menos y que además tenía un futuro a corto plazo muy poco prometedor. Al no conseguir resultados y caer en una crisis tanto financiera como a nivel deportivo, Williams se puso a la venta para salvarse de la quiebra.

Finalmente fue adquirida por un grupo inversor estadounidense, conocido como Dorilton Capital, por un total de 152 millones de euros en agosto de 2020. El acuerdo incluía la liquidación de las deudas existentes de la estructura y también se comprometían a conservar su sede y el emblemático nombre de Williams F1 Team.

Aunque a Claire Williams se le ofreció la posibilidad de seguir al frente del equipo, confirmó su salida después del Gran Premio de Italia. En ese momento, fue la primera vez en toda la historia que un miembro de la familia Williams no era quien estaba al frente.

La exdirectora del equipo explicó en una entrevista para The Sun lo difícil que fue desprenderse del legado de su padre: "Hoy ya no veo la Fórmula 1. Fue una decisión muy consciente porque todavía me estoy recuperando del hecho de haber dado un paso atrás. Dejar el equipo me dejó un vacío enorme. No nos gusta vender las cosas que son nuestras, pero la vida nos obligó a hacerlo".

"Ahora estoy llegando al punto en el que voy a empezar a buscar mi camino de nuevo. Sigue siendo bastante doloroso y difícil ver a otra persona al mando de un equipo que para nosotros formó parte de nuestra familia y de nuestras vidas".

"Es bueno ver que el nombre Williams sigue ahí, presente en la Fórmula 1. Ahora que James [Vowles] está ahí, parece que por fin van en la dirección correcta. Cuando me informaron de que había sido elegido para el puesto, pensé que era una gran decisión. Papá estaría encantado", dijo para finalizar haciendo una clara referencia a su padre, Frank Williams.

