El jefe de la F1 anima a Ferrari a no rendirse: "Acordaos de 2007"

El parón veraniego ha llegado oficialmente a su fin, y toca volver a poner la mirada en las próximas citas del calendario de Fórmula 1. A falta de nueve carreras, Max Verstappen tiene una ventaja de 80 puntos sobre su rival más cercano, Charles Leclerc.

Viendo los resultados de las últimas carreras, haría falta un drástico giro de guion para que el título se le escapara al piloto de Red Bull, que acumula nueve podios y siete victorias en diez carreras, mientras que el monegasco solo ha conseguido dos podios y un triunfo en ese mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, el presidente de la F1, Stefano Domenicali, dijo que se necesita más que eso para mantener a Ferrari fuera de la lucha por el mundial. El actual CEO de la categoría pasó 23 años en la Scuderia, donde ejerció como director deportivo durante la famosa campaña de 2007.

En aquel año, Kimi Raikkonen recortó los 17 puntos que le separaban de Lewis Hamilton (que debutaba con McLaren) en dos carreras para cosechar el título, en una época en la que la victoria valía diez puntos. El italiano no ha olvidado ese episodio que marcó la historia de la categoría.

"En base a mi experiencia, sé que nunca hay que rendirse", dijo. "Recuerdo que en 2007, a falta de dos carreras, estábamos a 17 puntos, y Kimi [Raikkonen] consiguió ganar el campeonato en Brasil. Nadie se lo esperaba".

"Sé que es una cifra importante, pero no veo por qué Ferrari no iba a poder volver a la lucha con Red Bull. Ellos son un equipo muy fuerte, Mercedes progresará, pero todo lo que puedo decir, dada mi posición, es que no deberían rendirse hasta el último momento".

Domenicali también espera "muchas sorpresas" en la segunda mitad de temporada, ya que Red Bull y Ferrari se repartieron las victorias en las primeras 13 carreras: "Errores, fiabilidad, condiciones meteorológicas, ¿quién sabe? Lo único que importa es que [Ferrari] tiene que mantenerse concentrado, y estoy seguro de que lo hará".

