Hay que tener "paciencia" con secuela de la película de F1, dice Domenicali

El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha frenado la idea sobre una secuela de la película de gran éxito sobre la Fórmula 1y ha subrayado lo importante que es dar a la primera parte espacio para desarrollarse antes de que le siga una segunda.

La producción de Hollywood recaudó más de 500 millones de euros en todo el mundo y fue un fenómeno total, atrayendo el interés tanto de aficionados como de no fans a la F1. Y, como era de esperar, su éxito ha provocado rumores sobre una secuela, con Lewis Hamilton incluso reconociendo conversaciones.

Ahora, Stefano Domenicali ha declarado lo siguiente a Sky: "Nunca digas nunca. Estamos trabajando en un plan. Pero [la segunda película] no llegará tan pronto, para que primero se pueda digerir la primera".

A la película, protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, se le atribuye haber acelerado aún más el crecimiento de la categoría en América del Norte, además del boom provocado por la serie de Netflix "Drive to Survive". Por eso Domenicali avisa: "La próxima película debe ser creíble, auténtica y nueva".

Primero hubo que convencer a los pilotos de Fórmula 1

Sin embargo, la secuela ya no tiene que superar un obstáculo: los pilotos de F1 ya no son escépticos, sino que están convencidos de colaborar, algo que no siempre fue así. El director Joseph Kosinski recuerda: "Después de que habláramos con los pilotos en la reunión de pilotos, aceptaron la idea y se mostraron abiertos a hacer cameos".

El productor de la película, Tim Bampton, añade: "Los pilotos de carreras son personas extremadamente centradas y dedicadas. Pero el hecho de que Brad y Damson hablaran personalmente con ellos y les explicaran que estaban allí para reflejar con autenticidad la habilidad, el compromiso, el coraje y la valentía que tenían fue enormemente importante, y fue muy bien recibido".

Resumen de Domenicali sobre la temporada 2025 de la F1

El resumen de Domenicali de la temporada también es muy positivo. Habla de una "temporada fantástica" con mucho "crecimiento" para la Fórmula 1: "Hemos ganado nuevos aficionados y experimentado un gran interés por parte de muchos socios comerciales que han reconocido el valor de nuestra oferta".

Domenicali destaca al campeón del mundo Lando Norris y alaba sus cualidades: Norris es "muy positivo, joven y lleno de energía. Esto resulta muy atractivo sobre todo para los jóvenes aficionados".