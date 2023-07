La F1 registró los nombres para su posible carrera en Madrid

No es un movimiento definitivo ni que confirme nada, pero es otro paso más a la posibilidad de que Madrid tenga su carrera de Fórmula 1. La máxima categoría ha solicitado registrar posibles nombres del gran premio, 'Formula 1 Madrid Grand Prix' y 'Madrid Grand Prix', tal y como se ha revelado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de España, la publicación editada diariamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas en nuestro país.

Lo recogen los compañeros de El Mundo y lo ha podido comprobar Motorsport.com: en el boletín del pasado lunes 10 de julio se recoge la solicitud, con fecha de 28 de marzo (es decir, hace tres mees y medio), realizada por Formula One Licensing BV. ¿Y de quién es esa empresa? Es la empresa holandesa registrada relacionada con el Formula One Group (dueños de la categoría) que administra y reclama la propiedad de las marcas comerciales de la Formula 1.

Además del logo de la F1, y las palabras "Fórmula 1", "Fórmula Uno", "F1", también se registran los nombres de las carreras, y en caso de que se haga realidad el gran premio en Madrid, ya está registrado el nombre.

El nombre de GP de España, por cierto, ya está registrado desde hace décadas, por lo que la Fórmula 1 ya tiene cubiertos todos los escenarios posibles si llegan a buen puerto las negociaciones con la capital.

El Circuit de Barcelona-Catalunya tiene contrato hasta la temporada 2026 incluida como sede del GP de España, pero si bien tener un GP de Madrid con ese nombre puede hacer viable que convivan ambas citas, Stefano Domenicali, CEO de la F1, ya descartó que España vaya a tener dos carreras de Fórmula 1.

Este jueves, en palabras recopiladas por Europa Press, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, aseguraba que sabía "cuándo lo vamos a firmar y cuándo lo vamos a hacer".

Después de la publicación de ese artículo, un portavoz de la F1 escribió a Motorsport.com España asegurando que no hay nada confirmado ni una fecha establecida, y que continúan las conversaciones tanto con Madrid como con Barcelona.

Así, el GP de Madrid aspira a unirse a otras sedes que tienen el nombre de la ciudad o la región y no el del país. Durante la pandemia surgieron el GP de Estiria, el GP de la Toscana, el GP de Eifel y el GP de Emilia Romagna, que aún continúa. Desde 2021, las carreras de México y Brasil se llaman GP de Ciudad de México y GP de Sao Paulo, reflejando el apoyo de las respectivas ciudades a la carrera. Ahora, el calendario de la F1 tiene el GP de Miami y el GP de Las Vegas, pero el GP de Madrid no será con dinero público (pese a que habrá apoyo) sino organizado por un promotor extranjero, y en un circuito que no será ni mucho menos mayoritariamente urbano.